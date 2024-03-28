Стало известно, куда сбежала семья Пренкович после скандала с Мальдивами

Блогер Таня Пренткович. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Блогер-миллионник из Тернополя Татьяна Пренткович сбежала с семьей в солнечную Португалию. После того, как её муж под видом волонтера улетел отдыхать на Мальдивы, звезда приняла решение закрыть страницы в социальных сетях и избегает какой-либо коммуникации.

Об этом сообщает блоггер Богдан Беспалов.

Читайте также:

Семья Пренткович сбежала в солнечную Португалию

Через несколько месяцев после громкого скандала с Мальдивами, муж Тани Пренткович блогер Андрей Гонковский заявил о том, что из-за мощной волны хейта от украинцев, на его семью посыпались угрозы.

Блогеры Пренткович и Гонковский. Фото: скриншот instagram.com/tanyaprentkovych

Вроде бы для того, чтобы уберечь себя и близких от опасности, блогер решил сбежать с Пренткович заграницу.

Блогер Богдан сообщил, что, по инсайдерской информации, пара скрывается сейчас в Португалии. Он подчеркнул, что именно после этой истории, начнут снимать маски те, кто за время войны притворялся патриотами.

"Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу... Устали от войны, от хейта и скоро так будет сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов", — говорится в сообщении.

Блогеры Пренткович и Гонковский сбежали в Португалию. Фото: скриншот Telegram

Напомним, мы ранее писали, что муж блоггера Пренткович объяснил, как попал на Мальдивы. Также Пренткович предупредила пользователей соцсетей о блокировке.