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Стало известно, куда сбежала семья Пренкович после скандала с Мальдивами

28 марта 2024 12:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало известно, куда сбежала семья Пренкович после скандала с Мальдивами
Блогер Таня Пренткович. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогер-миллионник из Тернополя Татьяна Пренткович сбежала с семьей в солнечную Португалию. После того, как её муж под видом волонтера улетел отдыхать на Мальдивы, звезда приняла решение закрыть страницы в социальных сетях и избегает какой-либо коммуникации.

Об этом сообщает блоггер Богдан Беспалов.

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Семья Пренткович сбежала в солнечную Португалию

Через несколько месяцев после громкого скандала с Мальдивами, муж Тани Пренткович блогер Андрей Гонковский заявил о том, что из-за мощной волны хейта от украинцев, на его семью посыпались угрозы.

Стало известно, куда сбежала семья Пренкович после скандала с Мальдивами - фото 1
Блогеры Пренткович и Гонковский. Фото: скриншот instagram.com/tanyaprentkovych

Вроде бы для того, чтобы уберечь себя и близких от опасности, блогер решил сбежать с Пренткович заграницу.

Блогер Богдан сообщил, что, по инсайдерской информации, пара скрывается сейчас в Португалии. Он подчеркнул, что именно после этой истории, начнут снимать маски те, кто за время войны притворялся патриотами.

"Пренткович и Гонковский сейчас в Португалии. Переживают несправедливый хейт от украинцев на солнечном берегу... Устали от войны, от хейта и скоро так будет сыпаться большинство, кто за эти два года надевал маску патриотов и эмпатов", — говорится в сообщении.

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Блогеры Пренткович и Гонковский сбежали в Португалию. Фото: скриншот Telegram

Напомним, мы ранее писали, что муж блоггера Пренткович объяснил, как попал на Мальдивы. Также Пренткович предупредила пользователей соцсетей о блокировке.

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соцсети
Мальдивы
шоу-бизнес
украинские звезды
заграница
война в Украине

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