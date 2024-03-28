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Стало відомо, куди втекла родина Пренкович після скандалу з Мальдівами

28 березня 2024 12:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Стало відомо, куди втекла родина Пренкович після скандалу з Мальдівами
Блогерка Таня Пренткович. Фото: instagram.com/tanyaprentkovych
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Блогерка-мільйонниця з Тернополя Тетяна Пренткович втекла з родиною до сонячної Португалії. Після того, як її чоловік під виглядом волонтера полетів відпочивати на Мальдіви, зірка закрила сторінки у соціальних мережах та уникає будь-якої комунікації.

Про це повідомляє блогер Богдан Беспалов.

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Родина Пренткович втекла до сонячної Португалії

Через декілька місяців після гучного скандалу з Мальдівами, чоловік Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський заявив про те, що через потужну хвилю хейту від українців на його родину посипались погрози.

Стало відомо, куди втекла родина Пренкович після скандалу з Мальдівами - фото 1
Блогери Пренткович і Гонковський. Фото: скриншот instagram.com/tanyaprentkovych

Начебто для того, щоб уберегти себе та близьких від небезпеки, блогер вирішив втекти із Пренткович за кордон.

Блогер Богдан повідомив, що, за інсайдерською інформацією, пара ховається зараз у Португалії. Він підкреслив, що саме після цієї історії почнуть знімати маски ті, хто за час війни вдавав із себе патріотів.

"Пренткович і Гонковський зараз у Португалії. Переживають несправедливий хейт від українців на сонячному березі... Втомились від війни, від хейту і скоро так будуть сипатись більшість, хто за ці два роки одягав маску патріотів та емпатів", — йдеться у повідомленні.

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Блогери Пренткович і Гонковський втекли до Португалії. Фото: скриншот Telegram

Нагадаємо, ми раніше писали, що чоловік блогерки Пренткович пояснив, як потрапив на Мальдіви. Також Пренткович попередила користувачів соцмереж про блокування.

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закордон
війна в Україні

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