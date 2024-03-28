Стало відомо, куди втекла родина Пренкович після скандалу з Мальдівами
Блогерка-мільйонниця з Тернополя Тетяна Пренткович втекла з родиною до сонячної Португалії. Після того, як її чоловік під виглядом волонтера полетів відпочивати на Мальдіви, зірка закрила сторінки у соціальних мережах та уникає будь-якої комунікації.
Про це повідомляє блогер Богдан Беспалов.
Родина Пренткович втекла до сонячної Португалії
Через декілька місяців після гучного скандалу з Мальдівами, чоловік Тані Пренткович, блогер Андрій Гонковський заявив про те, що через потужну хвилю хейту від українців на його родину посипались погрози.
Начебто для того, щоб уберегти себе та близьких від небезпеки, блогер вирішив втекти із Пренткович за кордон.
Блогер Богдан повідомив, що, за інсайдерською інформацією, пара ховається зараз у Португалії. Він підкреслив, що саме після цієї історії почнуть знімати маски ті, хто за час війни вдавав із себе патріотів.
"Пренткович і Гонковський зараз у Португалії. Переживають несправедливий хейт від українців на сонячному березі... Втомились від війни, від хейту і скоро так будуть сипатись більшість, хто за ці два роки одягав маску патріотів та емпатів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, ми раніше писали, що чоловік блогерки Пренткович пояснив, як потрапив на Мальдіви. Також Пренткович попередила користувачів соцмереж про блокування.
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