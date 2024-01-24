Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чоловік блогерки Пренткович прокоментував, як опинився на Мальдівах arrow

Чоловік блогерки Пренткович прокоментував, як опинився на Мальдівах

24 січня 2024 19:58
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Чоловік блогерки Пренткович прокоментував, як опинився на Мальдівах
Українські блогери Таня Пренткович і Андрій Гонковський. Фото: instagram.com/gonkovskiy/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Чоловік української блогерки Тані Пренткович Андрій Гонковський, якого нещодавно помітили на Мальдівах, пояснив, що там робив. Виявилось у нього з'явився час і він поїхав відпочити.

Про це розповів у instagram.

Читайте також:

Чоловік Тані Пренткович виїхав закордон, як волонтер, і опинився на Мальдівах

Український підприємець Андрій Гонковський прокоментував свою поїздку на Мальдіви. Він виїхав у Польщу, як волонтер, але пізніше його помітили з його дружиною блогеркою Танею Пренткович на островах.

Ймовірно Андрій Гонковський з Танею Пренткевич. Фото: соцмережі
Андрій Гонковський з Танею Пренткевич на Мальдівах. Фото: соцмережі

Андрій Гонковський у сторіз прокоментував ситуацію. На фото дійсно він. Він поїхав до дружини відпочити, адже з'явився вільний час.

"Я розумію обурення, я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. У нас була запланована подія "Магія ранку" для українських підприємців на 11 січня. Коли я вже прибув до Варшави, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів і відповідно в мене були вільні дні. У цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. І так. Я вирішив декілька днів провести з ними. Можливо, даремно. Можливо, помилково. Але вже як є", — розповів Гонковський.

Сторіз Андрія Гонковського. Фото:
Сторіз Андрія Гонковського. Фото:  instagram.com/gonkovskiy/

Потім, з його слів, він повернувся до Варшави, провів подію і зміг зібрати 450 тисяч гривень. На них вже придбали два дрони Mavic 3T і відправили українським військовим.

Сторіз Андрія Гонковського. Фото: instagram.com/gonkovskiy/
Сторіз Андрія Гонковського. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Підписники запитили Гонковського, чому він відразу не показав це в сторіз, проте той відповів, що не забов'язаний показувати своє життя повністю.

Також він попросив не судити його, адже на його думку "ми не ідеальні люди, всі робимо помилки...".

Сторіз Андрія Гонковського. Фото:  instagram.com/gonkovskiy/
Сторіз Андрія Гонковського. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Раніше ми писали, як Андрія Конковського помітили на Мальдівах.

Також українців шалено обурив відпочинок Ксенії Мішиної на Балі.

війна
скандал
блогери
Мальдіви
волонтери
українські зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

12 січня 2024

00:22 Народна синоптикиня Діденко пояснила, чому кияни чули грім

18 січня 2024

06:10 Від пенсії відберуть 20-50% — хто з українців може втратити виплати

Актуальне по темі