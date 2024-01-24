Чоловік блогерки Пренткович прокоментував, як опинився на Мальдівах

Українські блогери Таня Пренткович і Андрій Гонковський. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Чоловік української блогерки Тані Пренткович Андрій Гонковський, якого нещодавно помітили на Мальдівах, пояснив, що там робив. Виявилось у нього з'явився час і він поїхав відпочити.

Про це розповів у instagram.

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Український підприємець Андрій Гонковський прокоментував свою поїздку на Мальдіви. Він виїхав у Польщу, як волонтер, але пізніше його помітили з його дружиною блогеркою Танею Пренткович на островах.

Андрій Гонковський з Танею Пренткевич на Мальдівах. Фото: соцмережі

Андрій Гонковський у сторіз прокоментував ситуацію. На фото дійсно він. Він поїхав до дружини відпочити, адже з'явився вільний час.

"Я розумію обурення, я розумію реакцію великої кількості людей, але все насправді дещо не так, як це описується. У нас була запланована подія "Магія ранку" для українських підприємців на 11 січня. Коли я вже прибув до Варшави, організатори дещо змістили дату на 23 січня для того, щоб провести більше анонсів і відповідно в мене були вільні дні. У цей час моя дружина летіла на відпочинок з нашими дітьми. І так. Я вирішив декілька днів провести з ними. Можливо, даремно. Можливо, помилково. Але вже як є", — розповів Гонковський.

Сторіз Андрія Гонковського. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Потім, з його слів, він повернувся до Варшави, провів подію і зміг зібрати 450 тисяч гривень. На них вже придбали два дрони Mavic 3T і відправили українським військовим.

Сторіз Андрія Гонковського. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

Підписники запитили Гонковського, чому він відразу не показав це в сторіз, проте той відповів, що не забов'язаний показувати своє життя повністю.

Також він попросив не судити його, адже на його думку "ми не ідеальні люди, всі робимо помилки...".

Сторіз Андрія Гонковського. Фото: instagram.com/gonkovskiy/

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