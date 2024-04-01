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Стильный наряд Мэрилин Монро и основателя Playboy продали за рекордную сумму

1 апреля 2024 13:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стильный наряд Мэрилин Монро и основателя Playboy продали за рекордную сумму
Актриса Мэрилин Монро. Фото: instagram.com/welovemarilyn/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На известном аукционе были проданы предметы одежды Мэрилин Монро и Хью Хефнера. Новых владельцев нашли розовое платье Pucci, которое носила актриса, и халат с тапочками, которые носил основатель Playboy.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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По данным организатора Julien's Auctions, на трехдневном аукционе, шелковое трикотажное платье Pucci с длинными рукавами было куплено за 325 000 долларов, что установило рекорд среди проданных на аукционе платьев Pucci. Также был продан бордовый пиджак, тапочки, пижама и трубка Хефнера (13 000 долларов); и круглая кровать, изготовленная по заказу Хефнера в оригинальном особняке Playboy в Чикаго (13 000 долларов).

 

Платье Мэрилин Монро установило своеобразный рекорд. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS
Платье Мэрилин Монро установило своеобразный рекорд. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS

Вещи были проданы Энтони Джабину, технологическому инвестору из Беверли-Хиллз.

"Я всегда мечтал быть рядом с Мэрилин Монро до конца своей жизни. В эти выходные я купил круглую кровать Хью Хефнера и купальный костюм Мэрилин Монро в Julien's", — сказал Джабин.

Также было продано платье Монро, разработанное дизайнером костюмов Уильямом Травиллой, за 127 тысяч долларов. Оригинальное коктейльное платье из шелкового трикотажа, расписанное Жаном Луи, в кремовом/бежевом цвете, которое Монро надела на пресс-конференцию летом 1960 года, продали за 65 000 долларов.

 

Личные вещи Гью Хефнера ушли с молотка. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS
Личные вещи Хью Хефнера ушли с молотка. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS

Нестандартный оттенок губной помады Монро Элизабет Арден в золотистом футляре с машинописной надписью "Оранжевый розовый, образец 05022/2 мая 1960 года" был продан за 65 000 долларов, что сделало его второй наиболее продаваемой помадой в истории.

Купальный костюм из трех предметов, изготовленный по заказу для Монро в 1954 году, был продан за 29 250 долларов. Элтон Джон пожертвовал костюм на благотворительный аукцион в 1990 году.

Лавандовый атласный костюм, который Монро примеряла в образе Лилиан Рассел для фото в журнале Life от 22 декабря 1958, продали за 29 250 долларов.

Напомним, рисунок Елизаветы II продали на аукционе. А цена платья принцессы Дианы стала одной из самых дорогих в истории.

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