Дитячий малюнок королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон

Покійна королева Єлизавета ІІ. Фото: facebook/The Royal Family

Простенький малюнок червоним олівцем, який намалювала у дитинстві покійна королева Єлизавета ІІ, виставили на аукціон. Разом з ним продається і лист її матері до відомого драматурга.

Про це пише видання People.

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Малюнок покійної королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон

Покійна королева у дитинстві була виразною маленькою дівчинкою. Зараз частина її юних мистецьких творів виставлена на продаж.

На аукціон додали малюнок, який майбутня королева створила на початку 1930-х років, коли їй було від 4 до 6 років. На папері зображена червоним олівцем нова будівля дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні. Малюнок був надісланий разом з листом королеви-матері драматургу Дж. М. Баррі. Він був другом королівської сім’ї та найбільш відомий, як творець "Пітера Пена".

Малюнок червоним олівцем, який, як вважають, належить королеві Єлизаветі ІІ. Фото: RR AUCTION

Матір покійної королеви описала малюнок, як "дуже поганий".

"Мій любий сер Джеймсе, мені дуже шкода, що я не зрозуміла, що ви сьогодні виступаєте з промовою, я поспішно відправляю це. Єлизавета наполягла на тому, щоб побудувати дах із великою кількістю маленьких вікон для покоївок", — написала герцогиня Йоркська драматургу.

Тоді маленька принцеса Єлизавета ІІ хотіла долучитись до благодійності та намалювала своє бачення майбутньої лікарні. Вона з юних років прагнула бути корисною.

Лист королеви-матері до Дж. М. Баррі, який зараз продається на аукціоні. Фото: RR AUCTION

Цей малюнок та лист мав залишитися в межах приватного листування і герцогиня Йорська дуже просила "не дозволяти пресі фотографувати це".

Малюнок Єлизавети ІІ та лист її матері продаються, як лот, у рамках аукціону RR, який розпочався 15 грудня 2023 року та закінчиться 10 січня. Нині ставка становить 1 210 доларів.

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