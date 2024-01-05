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Дитячий малюнок королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон

5 січня 2024 14:35
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дитячий малюнок королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон
Покійна королева Єлизавета ІІ. Фото: facebook/The Royal Family
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Простенький малюнок червоним олівцем, який намалювала у дитинстві покійна королева Єлизавета ІІ, виставили на аукціон. Разом з ним продається і лист її матері до відомого драматурга.

Про це пише видання People.

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Малюнок покійної королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон

Покійна королева у дитинстві була виразною маленькою дівчинкою. Зараз частина її юних мистецьких творів виставлена на продаж.

На аукціон додали малюнок, який майбутня королева створила на початку 1930-х років, коли їй було від 4 до 6 років. На папері зображена червоним олівцем нова будівля дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні. Малюнок був надісланий разом з листом королеви-матері драматургу Дж. М. Баррі. Він був другом королівської сім’ї та найбільш відомий, як творець "Пітера Пена".

Дитячий малюнок королеви Єлизавети ІІ
Малюнок червоним олівцем, який, як вважають, належить королеві Єлизаветі ІІ. Фото: RR AUCTION

Матір покійної королеви описала малюнок, як "дуже поганий".

"Мій любий сер Джеймсе, мені дуже шкода, що я не зрозуміла, що ви сьогодні виступаєте з промовою, я поспішно відправляю це. Єлизавета наполягла на тому, щоб побудувати дах із великою кількістю маленьких вікон для покоївок", — написала  герцогиня Йоркська драматургу.

Тоді маленька принцеса Єлизавета ІІ хотіла долучитись до благодійності та намалювала своє бачення майбутньої лікарні. Вона з юних років прагнула бути корисною.

Лист королеви-матері до Дж. М. Баррі
Лист королеви-матері до Дж. М. Баррі, який зараз продається на аукціоні. Фото: RR AUCTION

Цей малюнок та лист мав залишитися в межах приватного листування і герцогиня Йорська дуже просила "не дозволяти пресі фотографувати це".

Малюнок Єлизавети ІІ та лист її матері продаються, як лот, у рамках аукціону RR, який розпочався 15 грудня 2023 року та закінчиться 10 січня. Нині ставка становить 1 210 доларів.

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