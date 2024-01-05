Дитячий малюнок королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон
Простенький малюнок червоним олівцем, який намалювала у дитинстві покійна королева Єлизавета ІІ, виставили на аукціон. Разом з ним продається і лист її матері до відомого драматурга.
Про це пише видання People.
Малюнок покійної королеви Єлизавети ІІ виставили на аукціон
Покійна королева у дитинстві була виразною маленькою дівчинкою. Зараз частина її юних мистецьких творів виставлена на продаж.
На аукціон додали малюнок, який майбутня королева створила на початку 1930-х років, коли їй було від 4 до 6 років. На папері зображена червоним олівцем нова будівля дитячої лікарні Грейт-Ормонд-стріт у Лондоні. Малюнок був надісланий разом з листом королеви-матері драматургу Дж. М. Баррі. Він був другом королівської сім’ї та найбільш відомий, як творець "Пітера Пена".
Матір покійної королеви описала малюнок, як "дуже поганий".
"Мій любий сер Джеймсе, мені дуже шкода, що я не зрозуміла, що ви сьогодні виступаєте з промовою, я поспішно відправляю це. Єлизавета наполягла на тому, щоб побудувати дах із великою кількістю маленьких вікон для покоївок", — написала герцогиня Йоркська драматургу.
Тоді маленька принцеса Єлизавета ІІ хотіла долучитись до благодійності та намалювала своє бачення майбутньої лікарні. Вона з юних років прагнула бути корисною.
Цей малюнок та лист мав залишитися в межах приватного листування і герцогиня Йорська дуже просила "не дозволяти пресі фотографувати це".
Малюнок Єлизавети ІІ та лист її матері продаються, як лот, у рамках аукціону RR, який розпочався 15 грудня 2023 року та закінчиться 10 січня. Нині ставка становить 1 210 доларів.
Раніше ми писали, що сукню принцеси Діани продали за мільйон доларів.
Також королева Данії зреклася престолу, щоб врятувати шлюб сина.
Читайте Новини.LIVE!