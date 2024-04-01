Стильне вбрання Мерилін Монро та засновника Playboy продали за рекордну суму

Акторка Мерилін Монро. Фото: instagram.com/welovemarilyn/

На відомому аукціоні продали предмети одягу Мерилін Монро та Г’ю Хефнера. Нових власників знайшли з рожева сукня Pucci, яку носила актриса, та халат з тапочками, які носив засновник Playboy.

Про це пише The Hollywood Reporter.

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За даними організатора Julien’s Auctions, на триденному аукціоні, шовкова трикотажна сукня Pucci з довгими рукавами була куплена за 325 000 доларів, що встановило рекорд серед проданих на аукціоні суконь Pucci. Також було продано бордовий піджак, тапочки, піжаму і люльку Хефнера (13 000 доларів); і кругле ліжко, виготовлене на замовлення Хефнера в оригінальному особняку Playboy у Чикаго (13 000 доларів).

Сукня Мерилін Монро встановила своєрідний рекорд. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS

Речі були продані Ентоні Джабіну, технологічному інвестору з Беверлі-Хіллз.

"Я завжди мріяв бути поруч із Мерилін Монро до кінця свого життя. Цими вихідними я купив кругле ліжко Г’ю Хефнера та купальний костюм Мерилін Монро в Julien’s", — сказав Джабін.

Також було продано сукню Монро, розроблену дизайнером костюмів Вільямом Травіллою, за 127 тисяч доларів. Оригінальну коктейльну сукню із шовкового трикотажу, розписана Жаном Луї, у кремовому/бежевому кольорі, яку Монро одягла на прес-конференцію влітку 1960 року, продали за 65 000 доларів.

Особисті речі Гью Хефнера пішли з молотка. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS

Нестандартний відтінок губної помади Монро Елізабет Арден у золотистому футлярі з машинописним написом "Помаранчевий рожевий, зразок 05022/ 2 травня 1960 року" був проданий за 65 000 доларів, що зробило його другою найбільш продаваною помадою в історії аукціону.

Купальний костюм із трьох предметів, виготовлений на замовлення для Монро 1954 року, продали за 29 250 доларів. Елтон Джон пожертвував костюм на благодійний аукціон у 1990 році.

Лавандовий атласний костюм, який Монро одягла в образі Ліліан Рассел для фото в журналі Life від 22 грудня 1958 року, продали за 29 250 доларів.

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