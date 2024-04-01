Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стильне вбрання Мерилін Монро та засновника Playboy продали за рекордну суму arrow

Стильне вбрання Мерилін Монро та засновника Playboy продали за рекордну суму

1 квітня 2024 13:58
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стильне вбрання Мерилін Монро та засновника Playboy продали за рекордну суму
Акторка Мерилін Монро. Фото: instagram.com/welovemarilyn/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

На відомому аукціоні продали предмети одягу Мерилін Монро та Г’ю Хефнера. Нових власників знайшли з рожева сукня Pucci, яку носила актриса, та халат з тапочками, які носив засновник Playboy.

Про це пише The Hollywood Reporter.

Читайте також:

Помада Мерилін Монро стала однією з найдорожчих в історії

За даними організатора Julien’s Auctions, на триденному аукціоні, шовкова трикотажна сукня Pucci з довгими рукавами була куплена за 325 000 доларів, що встановило рекорд серед проданих на аукціоні суконь Pucci. Також було продано бордовий піджак, тапочки, піжаму і люльку Хефнера (13 000 доларів); і кругле ліжко, виготовлене на замовлення Хефнера в оригінальному особняку Playboy у Чикаго (13 000 доларів).

 

Сукня Мерилін Монро встановила своєрідний рекорд. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS
Сукня Мерилін Монро встановила своєрідний рекорд. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS

Речі були продані Ентоні Джабіну, технологічному інвестору з Беверлі-Хіллз.

"Я завжди мріяв бути поруч із Мерилін Монро до кінця свого життя. Цими вихідними я купив кругле ліжко Г’ю Хефнера та купальний костюм Мерилін Монро в Julien’s", — сказав Джабін.

Також було продано сукню Монро, розроблену дизайнером костюмів Вільямом Травіллою, за 127 тисяч доларів. Оригінальну коктейльну сукню із шовкового трикотажу, розписана Жаном Луї, у кремовому/бежевому кольорі, яку Монро одягла на прес-конференцію влітку 1960 року, продали за 65 000 доларів.

 

Особисті речі Гью Хефнера пішли з молотка. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS
Особисті речі Гью Хефнера пішли з молотка. Фото: ERIC SKIPSEY; JULIEN'S AUCTIONS

Нестандартний відтінок губної помади Монро Елізабет Арден у золотистому футлярі з машинописним написом "Помаранчевий рожевий, зразок 05022/ 2 травня 1960 року" був проданий за 65 000 доларів, що зробило його другою найбільш продаваною помадою в історії аукціону.

Купальний костюм із трьох предметів, виготовлений на замовлення для Монро 1954 року, продали за 29 250 доларів. Елтон Джон пожертвував костюм на благодійний аукціон у 1990 році.

Лавандовий атласний костюм, який Монро одягла в образі Ліліан Рассел для фото в журналі Life від 22 грудня 1958 року, продали за 29 250 доларів.

Нагадаємо, малюнок Єлизавети ІІ продали на аукціоні. А ціна сукні принцеси Діани стала однією з найдорожчих в історії.

закордонні зірки
продаж
гроші
зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК