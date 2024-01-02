Студия "Квартал 95" попала в скандал из-за оккупированного Скадовска, — мэр города отреагировал
Мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев отреагировал на скандальный номер студии "Квартал 95", в котором фигурировала жительница города. Политик подверг жесткой критике номер артистов.
Об этом он сообщил в Facebook.
Мэр Скадовска отреагировал на шутку "Квартала 95"
"Шутки о "сиськах" из Скадовска, наверное, кому-то кажутся очень остроумными. Но пусть это будет на совести режиссеров. Надеюсь, у них хватит сил извиниться перед украинцами", — написал мэр города.
Также мэр запустил флешмоб "Скадовск говорит по-украински", предложив всем скадовчанам поддержать и зачитать что-то на украинском. Сам же мэр на видео зачитал стихотворение Григория Чубая "В двадцятий вік не просто жити".
Контекст скандала с "Кварталом 95"
Отметим, что в новогоднем концерте студии, юмористы Юрий Великий и Ирина Гатун разыграли сценку о девушке, которая якобы переехала из Скадовска в Закарпатье и решила перейти на украинский язык. Однако она допускает ошибки и не может вспомнить произношение слов.
"У меня конечно простите, я просто знаете, я все своей жизнью разговаривала на русском языке. Патамушта я сиськадовска. Город есть такой в Херсонской области, Скадовск. Поэтому я сиськадовска", — говорилось в репликах Гатун.
Но неудачная шутка юмористов вызвала шквал хейта и негатива. Пользователи соцсетей упрекнули юмористов, чтобы те "имели совесть", потому что город уже два года под временной оккупацией со стороны России, и потребовали от студии коллективных извинений.
Напомним, что ранее в школах временно оккупированного Скадовска детей заставляли писать письма российским военным с благодарностями за якобы "защиту".
В то же время сегодня российская армия обстреляла жилой дом в Велетенском Херсонской области. Известно об одной женщине, которая погибла в результате вражеской атаки.
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