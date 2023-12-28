Євген Кошовий у новорічну ніч розважатиме українців сеансом екзорцизму

Актори Олександр Пікалов та Євген Кошовий. Фото: менеджмент проєкту

31 грудня о 19:00 на телеканалі "1+1 Україна" традиційно вийде новорічний випуск "Вечірнього Кварталу". Спеціально для святкової ночі актори підготували концерт.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Під час концерту глядачі побачать як гумористичні номери, які будуть побудовані на політичній сатирі, так і номери про буденні проблеми українців. Одним з таких виступів стане номер, в якому екзорцист виганяє з українки усе російське. Роль екзорциста зіграв Євген Кошовий, а роль українки, яка співає російських пісень та говорить фразами з російських фільмів, взяла на себе Ірина Гатун.

Кадр з новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Фото: менеджмент проєкту

Кадр з новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Фото: менеджмент проєкту

"Новорічний "Вечірній Квартал" — це загалом підсумок, і надій, і мрій, які сто відсотків втіляться, адже без цього не може існувати Україна. Ми також скажемо про важливе: не треба забувати, що в країні йде війна", — каже художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

Також глядачі побачать роздуми акторів "Вечірнього Кварталу" на тему того, що було б, якщо в Яремче відкрився МакДональдс, в меню якого був би банош, узвар та інші традиційні українські страви.

Кадр з новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Фото: менеджмент проєкту

Кадр з новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Фото: менеджмент проєкту

Кадр з новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Фото: менеджмент проєкту

Покажуть актори і сценку на тему того, що було б, якби в глядацькій залі сиділа Ірина Фаріон. Ексвикладачка, на яку нещодавно СБУ відкрило кримінальне провадження, запропонує замінити назву "Вечірній Квартал" на "Вечірню земельну ділянку", а також виведе з себе Євгена Кошового своїми настановами.

Не обійдеться і без музичних номерів. На сцену новорічного "Вечірнього Кварталу" вийдуть MONATIK, Тіна Кароль, гурт "Антитіла", Артем Пивоваров, KOLA, Tayanna, NAZVA, Павло Зібров, ТНМК та Pianoбой Дмитро Шуров, а також Наталія Могилевська, яка зробить зі сцени особисте зізнання та відповість на запитання, яке на початку зими підірвало соцмережі.

Кадр з новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Фото: менеджмент проєкту

Кадр з новорічного випуску "Вечірнього кварталу". Фото: менеджмент проєкту

Нагадаємо, Кравець виділили з госбюджету понад 30 мільйонів гривень на проєкт.

Раніше "Вечірній Квартал" потролив найодіозніших персонажів 2023 року.