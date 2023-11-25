Телеведущий Алексей Суханов. Фото: 1+1

Из-за массированной атаки "шахедов" на столицу многие украинские знаменитости выразили свои эмоции в соцсетях. Звезды описали Россию многими не очень приятными словами. Не промолчал и телеведущий Алексей Суханов.

Соответствующая сториз появилась в его Instagram.

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Суханов сравнил Россию с пьяницей

Алексей родился в РФ, в 2014-м переехал в Украину и в 2022 году получил украинское гражданство. Ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" оборвал все оставшиеся у него с Россией связи и активно поддерживает Украину.

Суханов метафорически сравнил страну-террориста с пьяницей, которого кодировали, лечили, надеялись и верили. Но тот не хочет становиться на верный путь.

Очевидно, телеведущий намекнул на мировое общество, пассивно отреагировавшее на события 2014 года. А именно аннексию Крыма, Донбасса и начало боевых действий на востоке нашей страны.

"И тогда его постоянно держат под наблюдением, пока не умрет. Вот так и раша (Russia, на английском читается как Раша. — Ред.) — из-за своей исторически доказанной недееспособности должна быть под наблюдением пока не сдохнет. Или китайцы не выгонят куда подальше", — заявил 49-летний телеведущий.

Суханов подытожил, что более бессмысленной страны в мире, чем Россия, никогда не существовало.

Скриншот: Instagram/suhanov.official

Напомним, ранее мы писали, что бывшая снайпер Евгения Эмеральд пришла к Суханову и прошла тест на детекторе лжи. Также мы рассказывали, что, по мнению Суханова, следует сделать с Россией, где он родился.