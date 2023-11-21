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Скучаю по отцу — дочь больного Брюса Уиллиса растрогала нежным фото

21 ноября 2023 10:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Скучаю по отцу — дочь больного Брюса Уиллиса тронула нежным фото
Брюс Уиллис с дочерью Румер и внучкой. Фото: instagram.com/rumerwillis/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур, Румер Уиллис поделилась нежным кадром с отцом. Румер показала нежное фото из домашнего альбома.

Фотографию опубликовала в Instagram.

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Дочь Брюса Уиллиса опубликовала фотографию со своим папой. Румер позирует на руках у улыбающегося актера.

Брюс Уиллис с дочерью Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Брюс Уиллис с дочерью Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

"Сегодня очень скучаю по папе", — подписала она фотографию.

Брюс Уиллис ранее завершил карьеру из-за тяжелого диагноза: лобно-височной деменции. Как рассказывают его близкие, болезнь прогрессирует: по словам его друга, режиссера "Детективного агентства "Лунный свет" Глена Гордона Керона, "речевые навыки ему больше не доступны", а радость жизни ушла. Как стало известно недавно, он не узнал свою бывшую жену Деми Мур, когда она приехала после продолжительного отсутствия.

Поддерживать Брюса Уиллиса пытаются все члены его семьи: в частности, о нем заботится его нынешняя жена Эмма Хеминг. Она также пытается найти средства, которые помогут облегчить состояние супруга. Кроме того, она и дочери актера рассказывают о его болезни публично, чтобы поддержать тех, кто тоже столкнулся с этим недугом.

Напомним, жена больного Брюса Уиллиса призналась, почему чувствует себя виновной.

Ранее больного Брюса Уиллиса впервые увидели после ухудшения самочувствия.

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