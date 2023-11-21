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Сумую за татом — донька хворого Брюса Вілліса зворушила ніжним фото

21 листопада 2023 10:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Сумую за татом — донька хворого Брюса Вілліса зворушила ніжним фото
Брюс Вілліс з донькою Румер та онукою. Фото: instagram.com/rumerwillis/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Дочка Брюса Вілліса та Демі Мур, Румер Вілліс поділилася ніжним кадром з батьком. Румер показала ніжне фото з домашнього альбому.

Світлину опублікувала в Instagram.

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Дочка Брюса Вілліса опублікувала фотографію зі своїм батьком. Румер позує маленькою на руках у всміхненного актора.

Брюс Вілліс з донькою Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/
Брюс Вілліс з донькою Румер. Фото: instagram.com/rumerwillis/

"Сьогодні дуже сумую за татом", — підписала вона світлину.

Брюс Вілліс раніше завершив кар'єру через важкий діагноз: лобово-скроневу деменцію. Як розповідають його близькі, хвороба прогресує: за словами його друга, режисера "Детективного агентства "Місячне світло" Глена Гордона Керона, "мовні навички йому більше не доступні", а радість життя пішла. Як стало відомо нещодавно, він не впізнав свою колишню дружину Демі Мур, коли вона приїхала після тривалої відсутності.

Підтримувати Брюса Вілліса намагаються всі члени його сім'ї: зокрема про нього дбає його типерішня дружина Емма Гемінг. Вона також намагається знайти засоби, що допоможуть полегшити стан чоловіка. Крім того, вона та дочки актора розповідають про його хворобу публічно, щоб підтримати тих, хто теж зіткнувся з цією недугою.

Нагадаємо, дружина хворого Брюса Вілліса зізналася, чому почувається винною.

Раніше хворого Брюса Вілліса вперше побачили після погіршення самопочуття.

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