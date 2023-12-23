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Соседка Чарли Шина напала на актера в его доме в Малибу

23 декабря 2023 19:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Соседка Чарли Шина напала на актера в его доме в Малибу
Актер Чарли Шин. Фото: instagram.com/charliesheen
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

На звезду сериала "Два с половиной человека", фильмов "Горячие головы" и "Взвод" Чарли Шина напала женщина в его доме в Малибу. Полиция арестовала 47-летнюю соседку актера за нападение с применением смертоносного оружия и ограбление жилья.

Об этом сообщает BBC.

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Полиция Лос-Анджелеса сообщила, что на 58-летнего Чарли Шина напала женщина, его соседка, в доме актера в Малибу. Известно, что Электра Шрок позвонила в дверь, а когда Шин открыл, пыталась задушить его и разорвала ему рубашку. Более того, при ней было смертоносное оружие, а целью, вероятно, было ограбление.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полиция арестовала 47-летнюю женщину за нападение с применением оружия и ограбление жилья. Ее обвиняют и в применении силы, которая могла нанести серьезные телесные повреждения. В дом Чарли Шина прибыла скорая помощь, однако его не госпитализировали.

Каким был мотив и какое оружие использовала нападающая, не сообщается.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Согласно информации издания, в начале этого года Электру Шрок обвиняли в жестоком обращении с пожилыми людьми.

Напомним, ранее мы писали, о мировых звездах, борющихся со СПИДом, среди них и Чарли Шин.

Также мы сообщали, что бывшая помощница Вин Дизеля обвинила его в домагательствах.

 

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