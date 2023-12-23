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Сусідка Чарлі Шина напала на актора в його будинку в Малібу

23 грудня 2023 19:38
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Сусідка Чарлі Шина напала на актора в його будинку в Малібу
Актор Чарлі Шин. Фото: instagram.com/charliesheen
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

На зірку серіалу "Два з половиною чоловіки", фільмів "Гарячі голови" і "Взвод" Чарлі Шина напала жінка в його будинку в Малібу. Поліція заарештувала 47-річну сусідку актора за напад із застосуванням смертоносної зброї та пограбування житла.

Про це повідомляє BBC.

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Поліція Лос-Анджелеса повідомила, що на 58-річного Чарлі Шина напала жінка, його сусідка, в будинку актора в Малібу. Відомо, що Електра Шрок подзвонила у двері, а коли Шин відкрив, намагалася задушити його та розірвала йому сорочку. Більше того, при ній була смертоносна зброя, а метою, вірогідно, було пограбування. 

 

Поліція заарештувала 47-річну жінку за напад із застосуванням зброї та пограбування житла. Її звинувачують і у застосуванні сили, яке могло завдати серйозних тілесних ушкоджень. До будинку Чарлі Шина прибула швидка допомога, проте його не госпіталізували. 

Яким саме був мотив та яку зброю використовувала нападниця, не повідомляється. 

 

Згідно з інформацією видання, на початку цього року Електру Шрок звинувачували у жорстокому поводженні з літніми людьми.

Нагадаємо, раніше ми писали,  про світових зірок, які боряться зі СНІДом, серед них і Чарлі Шин

Також ми повідомляли, що колишня помічниця Він Дізеля звинуватила його у домаганнях.

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