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Праздник приближается — Джамала в вышиванке украсила обложку канадского глянца

28 ноября 2023 16:09
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Праздник приближается — Джамала в вышиванке украсила обложку канадского глянца
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Джамала украсила обложку канадского журнала. Звезда снялась в атмосферной фотосессии и рассказала об итогах года.

Об этом стало известно из социальных сетей артистки.

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Джамала примеряла патриотические образы и дала откровенное интервью. Звезда позировала в вышиванках и в роскошных головных уборах.

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

 

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/
Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Друзья, хочется уже подарить вам немного праздничного настроения. Я на обложке рождественского номера канадского журнала Ukrainian People. Вы не представляете, какая творческая атмосфера царила во время съемки. Очень хотелось сделать аутентику с современными элементами, люблю интересные стилизации. На вопрос во время интервью для журнала, где я подвела определенные итоги этого года, ответила: "Быть певицей во время войны — это быть лицом этой страны". Действительно это так, мы все являемся лицом нашей страны. На детской площадке в Польше, на сцене в Нью-Йорке, мы должны ретранслировать миру современную, прогрессивную Украину с уважением и знаниями к традициям, а также ее культуру и музыку", — подписала фото Джамала.

"Ukrainian People" — ведущий украиноязычный журнал США. Журнал, издается командой украинских и иностранных журналистов, выходит для украинской общины по всей Северной Америке. Редакционная политика поддерживает украинскую диаспору мира, демократию в Украине и события в США и Канаде. Страницы новостей рассказывают об украинской истории, культуре, традициях и событиях.

Напомним, бывшая невеста Владимира Кличко снялась в стильной фотосессии и рассказала о помощи Украине.

Ранее Злата Огневич в прозрачном корсете ошеломила откровенной фотосессией.

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