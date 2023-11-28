Праздник приближается — Джамала в вышиванке украсила обложку канадского глянца

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала украсила обложку канадского журнала. Звезда снялась в атмосферной фотосессии и рассказала об итогах года.

Об этом стало известно из социальных сетей артистки.

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Джамала примеряла патриотические образы и дала откровенное интервью. Звезда позировала в вышиванках и в роскошных головных уборах.

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Певица Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Друзья, хочется уже подарить вам немного праздничного настроения. Я на обложке рождественского номера канадского журнала Ukrainian People. Вы не представляете, какая творческая атмосфера царила во время съемки. Очень хотелось сделать аутентику с современными элементами, люблю интересные стилизации. На вопрос во время интервью для журнала, где я подвела определенные итоги этого года, ответила: "Быть певицей во время войны — это быть лицом этой страны". Действительно это так, мы все являемся лицом нашей страны. На детской площадке в Польше, на сцене в Нью-Йорке, мы должны ретранслировать миру современную, прогрессивную Украину с уважением и знаниями к традициям, а также ее культуру и музыку", — подписала фото Джамала.

"Ukrainian People" — ведущий украиноязычный журнал США. Журнал, издается командой украинских и иностранных журналистов, выходит для украинской общины по всей Северной Америке. Редакционная политика поддерживает украинскую диаспору мира, демократию в Украине и события в США и Канаде. Страницы новостей рассказывают об украинской истории, культуре, традициях и событиях.

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