Свято наближається — Джамала у вишиванці прикрасила обкладинку канадського глянцю

Спвачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Співачка Джамала прикрасила обкладинку канадського журналу. Зірка знялась в атмосферній фотосесії і розповіла про підсумки року.

Про це стало відомо з соціальних мереж артистки.

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Джамала приміряла патріотичні образи та дала відверте інтерв'ю. Зірка позувала у вишиванках та у розкішних головних уборах.

Спвачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Спвачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Спвачка Джамала. Фото: instagram.com/jamalajaaa/

"Друзі, хочеться вже подарувати вам трішки святкового настрою. Я на обкладинці різдвяного номеру канадського журналу Ukrainian People. Ви не уявляєте, яка творча атмосфера панувала під час зйомки. Дуже хотілося зробити автентику із сучасними елементами, люблю цікаві стилізації. На питання під час інтервʼю для журналу, де я підвела певні підсумки цього року, відповіла: "Бути співачкою під час війни — це бути обличчям цієї країни". Дійсно це так, ми всі є обличчям нашої країни. Чи на дитячому майданчику у Польщі, чи на сцені у Нью-Йорку, ми маємо ретранслювати світу сучасну, прогресивну Україну з повагою і знаннями до традицій, а також її культуру і музику", — підписала фото Джамала.

"Ukrainian People" — провідний україномовний журнал США. Журнал, написаний командою українських та іноземних журналістів, виходить друком для української громади по всій Північній Америці. Редакційна політика підтримує українську діаспору світу, демократію в Україні та культурні події в США та Канаді. Сторінки новин пропонують загальний інтерес до української історії, культури, традицій та подій.

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