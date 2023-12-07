Светлана Лобода анонсировала новую песню на русском языке — украинцы недовольны

Украинская певица Светлана Лобода за кадром съемок клипа на песню "Киев-Ницца". Фото: скриншот с YouTube

Известная певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода анонсировала новую песню. Популярная исполнительница, которая долгое время жила и работала в России, собирается выпустить свою композицию, написанную на языке страны-агрессора.

Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.

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Новая песня Светланы Лободы на русском языке

Украинская певица анонсировала премьеру своей новой композиции, написанной на русском языке. В описании под кадрами Светлана Лобода показала слова этой песни, а в самом видео похвасталась своим полуобнаженным телом.

На кадрах известная исполнительница предстала в необычном платье, которое имеет разрез на животе. Этот образ четко подчеркивал не только стройное тело, но и формы Светланы Лободы. На заднем фоне у артистки можно увидеть, будто она снимала видео в каком-то подъезде.

"За окном #метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится, и любовь, как спичка, погасла в дыму", — подписала свои кадры известная украинская певица Светлана Лобода.

Анонс новой песни Светланы Лободы на русском языке. Фото: скриншот из Instagram

Реакция украинцев на русскую песню Светланы Лободы

Услышав фрагмент новой песни и увидев ее слова на русском языке, люди не остались в стороне. Подписчики Светланы Лободы начали высказывать свое мнение о том, что новая композиция украинской певицы снова написана на языке страны-агрессора.

Язык — границы нации и точка, для кого поем на русском, понятно… Конечно же не для украинцев

Дальше за свое взялась — развлекает м*скалей!!! А мы думали, что-то поняла, пришла в себя

Ваши слова — ноль. Равно, как и вы сами. Говорили, что будете петь на украинском, а потом переобулись ради российских денег. Фуу

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Светланы Лободы. Фото: скриншот из Instagram

Жизнь и творчество Светланы Лободы

Светлана Лобода родилась в Украине, но однажды переехала в Россию и построила там успешную карьеру. Впрочем, в начале полномасштабной войны артистка вернулась в родную страну и начала поддерживать свой народ, выражаясь против России.

Певица Светлана Лобода на концерте в поддержку Украины. Фото: Instagram Светланы Лободы

Но что касается ее творчества, то здесь Светлана не сильно переживает за язык. Дело в том, что она продолжает выпускать как украиноязычные, так и русскоязычные композиции. Например, недавно певица выпустила песню под названием "Целоваться" на русском языке, а позже — композицию "Киев-Ницца" уже на украинском.

Напомним, мы писали о том, что украинская певица Светлана Лобода представила новый клип.

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