Светлана Лобода анонсировала новую песню на русском языке — украинцы недовольны

Светлана Лобода забыла родной язык и снова заговорила на русском
Известная певица и заслуженная артистка Украины Светлана Лобода анонсировала новую песню. Популярная исполнительница, которая долгое время жила и работала в России, собирается выпустить свою композицию, написанную на языке страны-агрессора.
Соответствующими кадрами Светлана Лобода поделилась на своей странице в Instagram.
Новая песня Светланы Лободы на русском языке
Украинская певица анонсировала премьеру своей новой композиции, написанной на русском языке. В описании под кадрами Светлана Лобода показала слова этой песни, а в самом видео похвасталась своим полуобнаженным телом.
На кадрах известная исполнительница предстала в необычном платье, которое имеет разрез на животе. Этот образ четко подчеркивал не только стройное тело, но и формы Светланы Лободы. На заднем фоне у артистки можно увидеть, будто она снимала видео в каком-то подъезде.
"За окном #метелица, и тебе не верится, что у нас не клеится, и любовь, как спичка, погасла в дыму", — подписала свои кадры известная украинская певица Светлана Лобода.
Реакция украинцев на русскую песню Светланы Лободы
Услышав фрагмент новой песни и увидев ее слова на русском языке, люди не остались в стороне. Подписчики Светланы Лободы начали высказывать свое мнение о том, что новая композиция украинской певицы снова написана на языке страны-агрессора.
- Язык — границы нации и точка, для кого поем на русском, понятно… Конечно же не для украинцев
- Дальше за свое взялась — развлекает м*скалей!!! А мы думали, что-то поняла, пришла в себя
- Ваши слова — ноль. Равно, как и вы сами. Говорили, что будете петь на украинском, а потом переобулись ради российских денег. Фуу
Жизнь и творчество Светланы Лободы
Светлана Лобода родилась в Украине, но однажды переехала в Россию и построила там успешную карьеру. Впрочем, в начале полномасштабной войны артистка вернулась в родную страну и начала поддерживать свой народ, выражаясь против России.
Но что касается ее творчества, то здесь Светлана не сильно переживает за язык. Дело в том, что она продолжает выпускать как украиноязычные, так и русскоязычные композиции. Например, недавно певица выпустила песню под названием "Целоваться" на русском языке, а позже — композицию "Киев-Ницца" уже на украинском.
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