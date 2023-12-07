Світлана Лобода анонсувала нову пісню російською мовою — українці незадоволені

Українська співачка Світлана Лобода за кадром зйомок кліпу на пісню "Київ-Ніцца". Фото: скриншот з YouTube

Відома співачка і заслужена артистка України Світлана Лобода анонсувала нову пісню. Популярна виконавиця, яка довгий час жила і працювала в Росії, збирається випустити свою композицію, написану мовою країни-агресорки.

Відповідними кадрами Світлана Лобода поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Нова пісня Світлани Лободи російською мовою

Українська співачка анонсувала прем’єру своєї нової композиції, яку вона написала російською мовою. В описі під кадрами Світлана Лобода показала слова цієї пісні, а у самому відео похизувалася своїм напівоголеним тілом.

На кадрах відома виконавиця постала у незвичайній сукні, яка має розріз на животі. Цей образ чітко підкреслював не тільки струнке тіло, а й форми Світлани Лободи. На задньому фоні в артистки можна побачити, ніби вона знімала відео у якомусь під’їзді.

"За вікном #завірюха, і тобі не віриться, що в нас не клеїться, і кохання, наче сірник, згасло в диму", — підписала свої кадри відома українська співачка Світлана Лобода.

Анонс нової пісні Світлани Лободи російською мовою. Фото: скриншот з Instagram

Реакція українців на російськомовну пісню Світлани Лободи

Почувши фрагмент нової пісні та побачивши її слова російською мовою, люди не залишилися осторонь. Підписники Світлани Лободи почали висловлювати свою думку щодо того, що нова композиція української співачки знову написана мовою країни-агресорки.

Мова — кордони нації і крапка, для кого співаємо російською, зрозуміло… Певно ж не для українців

Далі за своє взялася — розважає м*скалів!!! А ми думали, щось зрозуміла, отямилась

Ваші слова — нуль. Рівно, як і ви самі. Говорили, що співатимете українською, а потім перевзулися заради російських грошей. Фуу

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Світлани Лободи. Фото: скриншот з Instagram

Життя і творчість Світлани Лободи

Світлана Лобода народилася в Україні, але одного разу переїхала до Росії і побудувала там успішну кар’єру. Втім, на початку повномасштабної війни артистка повернулася до рідної країни і почала підтримувати свій народ, висловлюючись проти Росії.

Співачка Світлана Лобода на концерті на підтримку України. Фото: Instagram Світлани Лободи

Але що стосується її творчості, то тут Світлана не сильно переймається за мову. Справа в тому, що вона продовжує випускати як україномовні, так і російськомовні композиції. Наприклад, нещодавно співачка випустила пісню під назвою "Целоваться" російською мовою, а пізніше — композицію "Київ-Ніцца" вже українською.

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