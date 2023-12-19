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Роберт Паттинсон женится на беременной девушке

19 декабря 2023 14:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Роберт Паттинсон женится на беременной девушке
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Известный актер Роберт Паттинсон и его девушка модель Сьюки Уотерхаус, вероятно, тайно обручились. На ее левой руке заметили кольцо.

Об этом пишет People.

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Общество начало сплетничать о помолвке звезды "Сумерок" и его девушки Сьюки Уотерхаус после того, как на ее левой руке заметили кольцо.

Фотографы издания TMZ сфотографировали 37-летнего актера и его 31-летнюю девушку-модель, когда они гуляли по Лондону.

Suki Waterhouse and Robert Pattinson ring
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус гуляют по Лондону. Фото: издание TMZ.

Звездная пара станет родителями

Обручальное кольцо заметили недавно, хотя предположения о свадьбе возникли еще, когда девушка Паттинсона рассказала о беременности.

Она шокировала публику в прошлом месяце на фестивале Corona Capital в Мексике. Она попросила фанатов, чтобы они обратили внимание на ее ярко-розовый наряд.

"Сегодня я в блестящем, потому что я думала, что это может отвлечь ваше внимание от немного другого", — сказала артистка и раскрыла пушистое пальто под которым было обтягивающее мини-платье. Все увидели ее беременный животик.

Сьюки Вотергаус беременна
Беременная Сьюки Уотергаус. Фото: instagram.com/p/Cz5AxlpLlp_/?img_index=2

Инсайдеры сообщали, что пара в восторге от того, что у них родится ребенок.

"Они готовы к ребенку и с нетерпением ждут того, чтобы стать родителями. Несмотря на то, что они оба профессионала, которые много работают, это то, чего они хотят. Они знают, что их жизнь изменится, и они взволнованы", — сообщил источник.

Паттинсон вместе с Уотергаусом с 2018 года. Тогда они были впервые замечены на показе PDA в Лондоне. Пара практически не комментировала свои отношения прессе, потому что считают, что любовь — это очень личное дело.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус.
Роберт Паттинсон и Сьюки Уотергаус. Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial/

Напомним, как изменилась жизнь героев "Сумерек" за 15 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что актер из фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер женился на медсестрой Тейлор Доум.

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