Талантливая украинка устроила необычную фотосессию для Меган Фокс

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс снялась для модного журнала. Позировала звезда "Трансформеров" для украинки Яны Яцюк.

Фото Меган Фокс опубликовала на своей странице в социальной сети.

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Фотосессия Меган Фокс прошла для женского издания WWD. Звезда примеряла несколько стильных образов и в очередной раз похвасталась новой прической. Съемка получилась не похожей на большинство фотосессий Меган, потому что в объективе украинки Фокс позировала одетой.

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

В интервью Меган Фокс рассказала о своем сборнике стихов, в котором она рассказывает об отношениях с любимыми.

"Я считаю, что что-то вроде этого нужно было обнародовать, и, надеюсь, оно будет иметь гораздо большее влияние, чем фильмы, в которых я сыграла, или что-нибудь, что я публикую в долбаном Instagram", — приводят слова из интервью актрисы на официальной странице издания.

Фотограф Яна Яцюк — украинка, проживающая в США, которая в прошлом также снимала таких голливудских звезд как: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и многих других.

Напомним, Меган Фокс устроила откровенную фотосессию на закате.

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