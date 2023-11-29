Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Талантливая украинка устроила необычную фотосессию для Меган Фокс arrow

Талантливая украинка устроила необычную фотосессию для Меган Фокс

29 ноября 2023 21:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Талантливая украинка устроила необычную фотосессию для Меган Фокс
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актриса Меган Фокс снялась для модного журнала. Позировала звезда "Трансформеров" для украинки Яны Яцюк.

Фото Меган Фокс опубликовала на своей странице в социальной сети.

Читайте также:

Стильная съемка Меган Фокс

Фотосессия Меган Фокс прошла для женского издания WWD. Звезда примеряла несколько стильных образов и в очередной раз похвасталась новой прической. Съемка получилась не похожей на большинство фотосессий Меган, потому что в объективе украинки Фокс позировала одетой.

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

 

Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/

В интервью Меган Фокс рассказала о своем сборнике стихов, в котором она рассказывает об отношениях с любимыми.

"Я считаю, что что-то вроде этого нужно было обнародовать, и, надеюсь, оно будет иметь гораздо большее влияние, чем фильмы, в которых я сыграла, или что-нибудь, что я публикую в долбаном Instagram", — приводят слова из интервью актрисы на официальной странице издания.

Фотограф Яна Яцюк — украинка, проживающая в США, которая в прошлом также снимала таких голливудских звезд как: Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Билли Айлиш и многих других.

Напомним, Меган Фокс устроила откровенную фотосессию на закате.

Ранее Хайди Клум с дочерью в прозрачном белье устроили игривую фотосессию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафона и телеграмм-каналов — планы Юрчишина на должности Шуфрича

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме