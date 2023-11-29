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Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію

29 листопада 2023 13:27
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Гайді Клум з донькою у прозорій білизні влаштували грайливу фотосесію
Модель Гайді Клум з дочкою Ленні. Фото: instagram.com/leniklum/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Модель Гайді Клум та її 19-річна дочка Ленні знялися у різдвяній кампанії бренду спідньої білизни Intimissimi. Зіркову родину розкритикували за недоречність фотосесії.

Фото донька моделі показала у своїх соціальних мережах.

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Моделі представили святкову колекцію італійської марки, яка складається з комплектів мереживної білизни червоного та чорного відтінків та шовкових піжам. Позували Гайді та Ленні з яскравим макіяжем і на тлі "різдвяної" червоної стіни, тримаючи в руках подарункові коробки.

 

Модель Гайди Клум з дочкрю Ленні. Фото: instagram.com/leniklum/
Модель Гайди Клум з дочкою Ленні. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Ленні Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Ленні Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
Ленні Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

 

Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/leniklum/
Модель Гайді Клум. Фото: instagram.com/leniklum/

Підписники знову критично сприйняли дует моделей, про що висловилися під публікацією кампейну в інстаграмі Лені. Гайді обмежила коментарі під знімками із дочкою на своїй сторінці.

"Робити фотосесію з мамою в спідній білизні все одно дивно", "У спідній білизні з мамою?", "Є щось дитяче в дочці, від чого воно трохи дивно", — пишуть фоловери.

Минулого року Гайді та Ленні вперше зазнали критики за спільні відверті фото після рекламної кампанії бренду, яка була зустрінута суперечливо. Багатьом здалося дивним і навіть недоречним, що вони позують у білизні вдвох. Сама Ленні говорила в інтерв'ю, що їй дуже сподобалася фотосесія та процес зйомки, а негативні коментарі її не дуже цікавлять. Після цього вони ще не раз брали участь у кампейнах бренду.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер у спідньому знялась у капсулі часу.

Раніше зваблива Емілі Ратаковські знялась топлес для Vogue.

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