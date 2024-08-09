Певица Светлана Тарабарова сняла клип без света — сложно ли было это делать

Украинская певица Светлана Тарабарова в интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, композитор и автор песен Светлана Тарабарова рассказала о моментах из своей карьерной жизни. Популярная артистка призналась, как ей было тяжело снимать свой клип в тот период, когда в Украине постоянно отключали свет.

Об этом Светлана Тарабарова рассказала в интервью каналу "M1 music" в YouTube.

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Светлана Тарабарова о клипах при отключении света

Не секрет, что из-за полномасштабного вторжения многим украинцам приходилось часами сидеть без света, что негативно влияло не только на саму жизнь, но и на моральное состояние людей. То же самое переживала и певица Светлана Тарабарова, которая смогла даже снять клип в этот момент.

Интервью со Светланой Тарабаровой. Фото: скриншот с YouTube

В интервью украинская певица призналась, в чем заключалась сложность съемок ее новой видеоработы в момент постоянных отключений света. Светлана говорит, что съемочной группе приходилось по 12 часов ждать, чтобы поработать над клипом, но это для них было своего рода вызовом.

"Почти полтора месяца с отключениями света, когда постоянно нет света у людей, чтобы срендерить один кадр, человек мог ждать 12 часов… Это был вызов! Там очень технически сложная работа, потому что графика действительно впечатляет", — заявила Светлана Тарабарова.

Клип на новую песню Светланы Тарабаровой

Недавно украинская певица Светлана Тарабарова написала песню под названием "Я буду з тобою", которая стала саундтреком шоу "Вартові мрій". Артистка сняла и клип на эту композицию, который просто впечатляет невероятной красотой и графикой.

"Прекрасно помню день премьеры шоу "Вартові мрій" в довоенном Киеве, на ВДНХ, свои яркие эмоции, искренний восторг. И когда мне предложили написать новый саундтрек к шоу, я без колебаний согласилась. Надеюсь, песня "Я буду з тобою" не только станет украшением шоу, но и поселится в ваших наушниках, даря тепло, свет и надежду", — написала певица под клипом.

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