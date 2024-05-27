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Світлана Тарабарова повідомила про болісну втрату в родині

27 травня 2024 14:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Світлана Тарабарова повідомила про трагічну новину
Українська співачка Світлана Тарабарова. Фото: instagram.com/tarabarova/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Світлана Тарабарова поділилася із шанувальниками трагічною новиною. Зірка втратила близьку людину — тата.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Артистка повідомила своїй аудиторії про те, що у її родині сталося горе. На 71-му році пішов з життя її батько Василь. Зірка зізналася, що чоловік довгий час хворів, однак не розкрила його діагноз.

"Тато, я люблю тебе. Ми любитимемо тебе вічно. Ти навчив мене бути сміливою та сильною, ти навчив цінувати родину, вірити у мрію і не здаватись. Світла памʼять, чоловік, друг, тато, дідусь Василь. Нам всім дуже боляче, сподіваюсь, тобі вже легше", — написала виконавиця.

Співачка народилася на Херсонщині, і її батьки до війни мешкали там. Через постійні обстріли окупантів зірка умовила своїх рідних перебратись до неї у Київ. Поїздка була дуже складною через хворобу її тата.

Тарабарова із батьками
Українська співачка Світлана Тарабарова з батьками. Фото: instagram.com/tarabarova/

Нагадаємо, народний артист України Юрій Рибчинський прокоментував трагічну загибель співака Кузьми Скрябіна у жахливій ДТП. А також співачка Тоня Матвієнко розповіла про особливий зв'язок з покійною мамою.

смерть
родина
Світлана Тарабарова
українські зірки
батьки
біда

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