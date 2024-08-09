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Тарабарова зізналася, в яких складних умовах знімала кліп на нову пісню

9 серпня 2024 13:28
Галина Войтенко - Редактор
Співачка Світлана Тарабарова зняла кліп без світла — чи складно було це робити
Українська співачка Світлана Тарабарова на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Відома українська співачка, композиторка і авторка пісень Світлана Тарабарова розповіла про моменти зі свого кар’єрного життя. Популярна артистка зізналася, як їй було важко знімати свої кліпи в той період, коли в Україні постійно відключали світло.

Про це Світлана Тарабарова розповіла в інтерв’ю каналу "M1 music" в YouTube.

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Світлана Тарабарова про кліпи під час відключень світла

Не секрет, що через повномасштабне вторгнення багатьом українцям доводилося годинами сидіти без світла, що дуже негативно впливало не тільки на саме життя, а й на моральний стан людей. Те ж саме переживала і співачка Світлана Тарабарова, яка змогла навіть зняти кліп у цей момент.

Интервью со Светланой Тарабаровой
Інтерв'ю зі Світланою Тарабаровою. Фото: скриншот з YouTube

В інтерв’ю українська співачка зізналася, в чому була складність зйомок її нової відеороботи у момент постійних відключень світла. Світлана каже, що знімальній групі доводилося по 12 годин чекати на те, щоб попрацювати над кліпом, але це для них було свого роду викликом.

"Майже півтори місяці з відключеннями світла, коли постійно немає світла у людей, щоб зрендерити один кадр, людина могла чекати 12 годин… Це був виклик! Там дуже технічно складна робота, бо графіка дійсно вражає", — заявила Світлана Тарабарова.

Кліп на нову пісню Світлани Тарабарової

Нещодавно українська співачка Світлана Тарабарова написала пісню під назвою "Я буду з тобою", яка стала саундтреком шоу "Вартові мрій". Артистка зняла і кліп на цю композицію, який просто вражає неймовірною красою і графікою. 

"Чудово пам'ятаю день прем'єри шоу "Вартові мрій" в довоєнному Києві, на ВДНГ, свої яскраві емоції, щире захоплення. І коли мені запропонували написати новий саундтрек до шоу, я без вагань погодилась. Сподіваюсь, пісня "Я буду з тобою" не тільки стане окрасою шоу, а і оселиться в ваших навушниках, даруючи тепло, світло і надію", — написала співачка під кліпом.

Нагадаємо, ми писали про те, що співачка Світлана Тарабарова шокувала фанатів трагічною звісткою. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Світлана Тарабарова негативно висловилася про репера Потапа. 

Також ми повідомляли про те, що артистка Світлана Тарабарова розповіла про стан своєї мами після евакуації з Херсона.

Світлана Тарабарова шоу-бізнес українські зірки інтерв'ю

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