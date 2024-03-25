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Тарас Тополя прокомментировал изменения в руководстве ВСУ

25 марта 2024 21:48
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Стас Кожушко
Редактор
Тарас Тополя прокомментировал изменения в руководстве ВСУ
Фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя. Фото: Instagram/tarastopolia
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В начале прошлого месяца, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. На звездной премьере фильма "Я, Победа и Берлин", снятого по мотивам повести Кузьмы Скрябина, изменения в Вооруженных силах Украины прокомментировал фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Его интервью появилось в репортаже "Тур зірками" на Люкс ФМ.

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По словам 36-летнего музыканта, который в первые дни полномасштабной войны пошел защищать Украину, он констатирует эти изменения. С Александром Сырским Тарас Тополя еще лично не встречался.

"Значит так нужно. У меня позиция очень проста: мы будем поддерживать любого, кто ответственен за нашу будущую победу сейчас, от кого зависят решение и жизнь миллионов украинцев и фактическое существование нашего государства", — отметил фронтмен группы "Антитіла".

Также Тарас Тополя упомянул и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, увольнение которого привело к активному обсуждению в обществе.

"Я бы очень хотел быть в прекрасных, дружеских, хороших отношениях с Валерием Федоровичем. Лично видел за все время до войны и за время широкомасштабной войны, возможно, три раза максимум. То есть мы не являемся друзьями, к сожалению, в нормальном понимании этого слова", — отметил Тополя.

Напомним, ранее мы писали, на чем держится супружеская жизнь Тараса Тополи. Также мы рассказывали, что группа "Антитіла" обменялась подарками с премьер-министром Италии.

ВСУ
Валерий Залужный
Тарас Тополя
украинские звезды
Александр Сырский

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