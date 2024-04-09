Гвинет Пэлтроу поздравила с 18-летием сына от солиста Coldplay.

Актриса Гвинет Пэлтроу с сыном. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/

Актриса Гвинет Пэлтроу опубликовала фотографию своего сына Мозеса от бывшего супруга Криса Мартина. Актриса поздравила парня с 18-летием.

Соответствующая публикация появилась в социальной сети Instagram.

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Гвинет Пэлтроу и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин развелись в 2014 году. У них двое детей: 19-летняя дочь Эппл и сын Мозес.

"С 18-летием тебя, сын. Я так горжусь тем, кем ты являешься. Мне нравится твоя чувствительность, блеск и тихий юмор. Я восхищаюсь тем, как глубоко ты погрузился в интересующие тебя сферы, став экспертом в синтезаторах 80-х и французской новой волны. Мне нравится, как сильно ты любишь людей. В твоей прекрасной голове есть такой замечательный мир идей и гармоний. Я невероятно горжусь тем, кем ты сегодня стал, когда ты переступаешь порог во взрослую жизнь. Я люблю тебя больше, чем можно выразить словами, Мозес, ты просто восхишаешь меня. Мама", — прокомментировала актриса.

Подписчики были в восторге от схожести Мозеса с его знаменитым отцом.

"Мозес просто копия Криса", — написал один из поклонников.

"Он похож на Криса больше, чем сам Крис сам на себя", — пошутил другой.

Крис Мартин сейчас в отношениях с актрисой Дакотой Джонсон — недавно стало известно, что они собираются жениться, и Гвинет Пэлтроу дала на это благословение. Сама она замужем за Брэдом Фелчаком.

Напомним, супруга Тимура Мирошниченко нежно поздравила его с днем рождения. А раньше Аня Тейлор-Джой показала фото с тайной свадьбы.