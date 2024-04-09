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Таткова копія — Гвінет Пелтроу привітала з 18-річчям сина від соліста Coldplay

9 квітня 2024 14:39
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Таткова копія — Гвінет Пелтроу привітала з 18-річчям сина від соліста Coldplay
Акторка Гвінет Пелтроу з сином. Фото: instagram.com/gwynethpaltrow/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Акторка Гвінет Пелтроу опублікувала фотографію свого сина Мозеса від колишнього чоловіка Кріса Мартіна. Актриса привітала хлопця із 18-річчям.

Відповідний допис з'явився у соціальній мережі Instagram.

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Гвінет Пелтроу та фронтмен гурту Coldplay Кріс Мартін розлучилися у 2014 році. У них двоє дітей: 19-річна дочка Еппл та син Мозес.

 

"З 18-річчям тебе, сину. Я так пишаюся тим, ким ти є. Мені подобається твоя чутливість, блиск і тихий гумор. Я захоплююся тим, як глибоко ти занурився у сфери, які тебе цікавлять, ставши експертом у синтезаторах 80-х і французької нової хвилі. Мені подобається, як сильно ти любиш людей. У твоїй прекрасній голові є такий чудовий світ ідей і гармоній. Я неймовірно пишаюся тим, ким ти є сьогодні, коли ти переступаєш поріг у доросле життя. Я люблю тебе більше, ніж можна сказати словами, Мозес, ти просто вражаєш мене. Мама", — прокоментувала акторка.

Підписники були в захваті від подібності Мозеса до знаменитого батька.

 

"Мозес просто копія Кріса", — написав один із шанувальників.

"Він схожий на Кріса більше, ніж сам Кріс", — пожартував інший.

Кріс Мартін зараз у відносинах з актрисою Дакотою Джонсон — нещодавно стало відомо, що вони збираються одружитися, і Гвінет Пелтроу дала на це благословення. Сама вона заміжня за Бредом Фелчаком.

Нагадаємо, дружина Тімура Мірошниченка ніжно привітала його з днем народження. А раніше Аня Тейлор-Джой показала фото з таємного весілля.

Гвінет Пелтроу
закордонні зірки
зірки
день народження

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