Ласували "кривавими серцями" — Аня Тейлор-Джой шокувала фото з таємного весілля

Акторка Аня Тейлор-Джой. Фото: instagram.com/anyataylorjoy/

Акторка Аня Тейлор-Джой опублікувала фотографії із таємного весілля з Малкольмом Макреєм на честь його дня народження. Урочистість відбулася минулого літа у Венеції. При цьому вони розписалися ще два роки тому в Новому Орлеані.

Про це стало відомо з соціальних мереж акторки.

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Весілля було в готичному стилі, молодята їли тістечка у формі анатомічного серця в калюжках крові. Сама наречена була у весільній сукні Dior із вишивкою, образ доповнила біла фата.

"Так, це анатомічні серця. Я вампір Лестат", — пожартувала Аня.

На весіллі були зіркові гості: її подруга Кара Делевінь, а також, за даними ЗМІ, Дженніфер Гарнер, Майлз Теллер з дружиною, Ніколас Холт та інші.

"Два роки тому 1 квітня я таємно вийшла заміж за свого кращого друга в Новому Орлеані. Магія того дня назавжди вкоренилася в кожній клітинці моєї істоти. З другою (першою) річницею, кохання моє…ти найкрутіший", — сказала акторка чоловікові.

Аня Тейлор-Джой та музикант Малкольм Макрей зустрічалися з 2021 року. Вони підтвердили свої стосунки минулого року на афтепаті премії Оскар, вечірці Vanity Fair. Про свої стосунки пара розповідає дуже рідко. Їм довелося подолати випробування відстанню: Аня часто знімається у Великій Британії, тоді як Малкольм жив у США.

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