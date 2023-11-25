TAYANNA впервые прокомментировала выступление на свадьбе фигуранта "пьяных вечеринок"

Певица TAYANNA. Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak

В прошлом месяце громкую свадьбу одного из фигурантов скандальных вечеринок в Киеве, во время которых девушек спаивали алкоголем с наркотическим веществом, а затем насиловали, активно обсуждали в соцсетях. Гостей блогера Олега Захарова и его невесты, кроме шоумена Юрия Ткача, развлекала и певица TAYANNA (Татьяна Решетняк). Она впервые прокомментировала скандал.

Комментарий 39-летней артистки появился в программе "Неймовірна правда про зірок".

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TAYANNA о скандальной свадьбе

В отличие от Юрия Ткача, не только публично извинившегося за выступление на скандальной свадьбе, но и отдавшего гонорар на благотворительность, певица комментариев не давала и подобных инициатив не устраивала. Она лаконично отреагировала на обсуждение этой ситуации украинцами в соцсетях.

"Я на хейт не обращаю внимание. Он был, есть и будет всегда. Людям нужно понять одну вещь, что артист — он не Шерлок Холмс. И когда артист едет выступать, то он иногда не знает даже, куда он едет", — сказала TAYANNA.

В своих соцсетях певица не анонсировала выступление на свадьбе, впрочем, в сети появились кадры с концерта. Под одну из ее композиций молодожены танцевали.

Отметим, что перед свадьбой, которую отыграли в одном из самых дорогих гостиничных комплексов страны (расположенный во Львовской области), жених, блогер Олег Захаров, заплатил 402 тысячи гривен залога, чтобы выйти на свободу на период следствия.

TAYANNA на скандальной свадьбе. Скриншот: TikTok/florence_oleh

Напомним, ранее мы писали, что группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" выпустила чувственный дуэт вместе с TAYANNA. Также мы рассказывали, что певица Оля Полякова прокомментировала свое выступление на скандальной свадьбе экс-чиновников во Львове.