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TAYANNA вперше прокоментувала виступ на весіллі фігуранта "п'яних вечірок"

25 листопада 2023 19:05
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Стас Кожушко
Редактор
TAYANNA вперше прокоментувала виступ на весіллі фігуранта "п'яних вечірок"
Співачка TAYANNA. Фото: Instagram/tayanna_reshetnyak
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Минулого місяця гучне весілля одного з фігурантів скандальних вечірок в Києві, під час яких дівчат споювали алкоголем з наркотичною речовиною, а потім ґвалтували, активно обговорювали в соцмережах. Гостей блогера Олега Захарова та його нареченої, окрім шоумена Юрія Ткача, розважала й співачка TAYANNA (Тетяна Решетняк). Вона вперше прокоментувала скандал.

Коментар 39-річної артистки з’явився в програмі "Неймовірна правда про зірок"

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На відміну від Юрія Ткача, який не тільки публічно вибачився за виступ на скандальному весіллі, але й віддав гонорар на благодійність, співачка коментарів не давала і подібних ініціатив не влаштовувала. Вона лаконічно відреагувала на обговорення цієї ситуації українцями в соцмережах. 

"Я на хейт не звертаю увагу. Він був, є і буде завжди. Людям потрібно зрозуміти одну річ, що артист — він не є Шерлоком Холмсом. І коли артист їде виступати, то він іноді не знає навіть, куди він їде", — сказала TAYANNA.

У своїх соцмережах співачка не анонсувала виступ на весіллі, втім в мережі з’явилися кадри з концерту. Під одну з її композицій молодята танцювали. 

Зазначимо, що перед весіллям, яке відгуляли в одному з найдорожчих готельних комплексів країни (розташований у Львівській області), наречений, блогер Олег Захаров, заплатив 402 тисячі гривень застави, аби вийти на волю на період слідства.

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TAYANNA на скандальному весіллі. Скриншот: TikTok/florence_oleh

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" випустив чуттєвий дует разом з TAYANNA. Також ми розповідали, що співачка Оля Полякова прокоментувала свій виступ на скандальному весіллі ексчиновників у Львові.

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