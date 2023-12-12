Тейлор Свифт рассказала, когда влюбилась в американского футболиста

Тейлор Свифт. Фото: Inez and Vinoodh, "TIME".

Американская певица Тейлор Свифт, недавно признанная Человеком года по версии Time, рассказала детали о своем романе с футболистом Тревисом Келси.

Об этом пишет издание Time .

Читайте также:

Тейлор Свифт тайно начала новые отношения

Артистка призналась, что впервые встретилась с любимым на Missouri Eras Tour, но тогда не удалось обменяться номерами телефонов.

"Сразу после этого мы начали тусоваться. У нас фактически было достаточно времени вместе, о котором никто не знал, за что я благодарна, потому что у нас была возможность узнать друг друга", — поделилась Тейлор.

Певица была в этом отношении еще до того, как их вместе впервые заметили на игре Kansas City Chiefs в сентябре.

"Я думаю, что некоторые люди решили, что видели наше первое свидание во время этой игры? Мы никогда не были бы настолько психическими, чтобы так тяжело начать первое свидание", — объяснила Тейлор.

Тейлор Свифт вместе с любимым. Фото: Page Six

Певица заявила, что ей безразлично публичность отношений, ведь она гордится своим парнем.

"Когда вы говорите, что отношения публичны, значит, я буду видеть, как он делает то, что ему нравится, мы показываемся друг другу, другие люди рядом, и нам все равно. Мы просто гордимся друг другом", — добавила Тейлор.

Как известно, артистка строит отношения с Тревисом Келси, играющим за команду "Канзас-Сити Чифс". Тейлор Свифт считает футбол отличным видом спорта.

До Тревиса певица была в отношениях с певцом Мэтти Гили, однако их любовь длилась всего несколько месяцев.

Напомним, что в октябре Тейлор впервые увидели вместе с Тревисом.

Ранее мы писали, что певица стала "Человеком года" по версии журнала Time.