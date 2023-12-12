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Тейлор Свіфт розповіла, коли закохалась в американського футболіста

12 грудня 2023 11:20
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Тейлор Свіфт розповіла, коли закохалась в американського футболіста
Тейлор Свіфт. Фото: Inez and Vinoodh, "TIME".
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська співачка Тейлор Свіфт, яка нещодавно була визнана Людиною року за версією Time, розповіла деталі про свій роман з футболістом Тревісом Келсі.

Про це пише видання Time.

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Артистка зізналась, що вперше зустрілась з коханим на Missouri Eras Tour, проте тоді не вдалося обмінятися номерами телефонів. 

"Одразу після цього ми почали тусуватися. Ми фактично мали достатньо часу разом, про який ніхто не знав, за що я вдячна, тому що ми мали можливість пізнати одне одного", — поділилась Тейлор.

Співачка була в цих стосунках ще до того, як їх разом вперше помітили на грі Kansas City Chiefs у вересні.

"Я думаю, що деякі люди вирішили, що бачили наше перше побачення під час цієї гри? Ми ніколи не були б настільки психічними, щоб так важко почати перше побачення", — пояснила Тейлор.

Тейлор Свіфт на побаченні
Тейлор Свіфт разом з коханим. Фото: T.Jackson/Backgrid

Співачка заявила, що їй байдуже на публічність стосунків, адже вона пишається своїм хлопцем.

"Коли ви говорите, що стосунки публічні, це означає, що я буду бачити, як він робить те, що йому подобається, ми показуємося одне одному, інші люди поруч, і нам байдуже. Ми просто пишаємося одне одним", — додала Тейлор.

Як відомо, артистка будує стосунки з Тревісом Келсі, який грає за команду "Канзас-Сіті Чіфс". Тейлор Свіфт вважає футбол чудовим видом спорту. 

До Тревіса співачка була в стосунках з співаком Метті Гілі, проте їхнє кохання тривало лише кілька місяців.

Нагадаємо, що в жовтні Тейлор вперше побачили разом з Тревісом.

Раніше ми писали, що співачка стала "Людиною року" за версією журналу Time.

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