Телеканал 1+1 отреагировал на возмущение украинцев из-за неудачных шуток в Новогоднем квартале

Номер "Новогоднего квартала". Фото: стоп-кадр видео

Возмущение украинцев из-за шуток кварталовцев о жителях Скадовска не осталось проигнорированным. Телеканал "1+1" прокомментировал ситуацию.

Об этом сообщила пресс-служба канала в ответ на запрос "Детектора медиа".

Читайте также:

Телеканал "1+1" удалит видео с номером "Новогоднего квартала"

В шоу "Новогодний квартал" юмористы разыграли номер о переселенке из Скадовска. Они использовала в сценарии откровенные сексизмы, высмеивали украинский язык девушки и осквернили образ жителей города, который сейчас оккупирован российскими военными.

Украинцы возмутились и активно выразили свою позицию в социальных сетях. На это телеканал "1+1" не реагировал, пока одно украинское медиа не обратилось к ним.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках "Вечернего квартала" команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, это ведь один из законов юмора. Это был именно такой случай", — заявила прессслужба "1+1".

Также они пообещали удалить номер из общего выпуска квартала и опубликовать сокращенное видео. Однако к моменту выхода этой статьи на их YouTube-канале ничего не изменилось.

Позиция актеров студии "Квартал 95"

Прессслужба также сообщила, что думают об этой ситуации сами кварталовцы. Юмористы заявили, что уважают всех скадовцев и в целом переселенцев с временно оккупированных территорий. Своим номером хотели "показать, что не страшно совершать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно — продолжать говорить на языке врага".

Их замысел очевидно провалился, ведь украинцы считали совершенно другие подтексты из этого номера.

Ранее мэр Скадовска прокомментировал выпуск "Новогоднего квартала".

Напомним, что "Квартал 95" пошутил над Дубинским в СИЗО и упомянул о напряжении между Зеленским и Залужным.