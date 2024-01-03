Телеканал 1+1 відреагував на обурення українців через невдалі жарти у Новорічному кварталі

Номер "Новорічного кварталу". Фото: стоп-кадр відео

Обурення українців через жарти кварталівців про жителів Скадовська не залишилось проігнорованим. Телеканал "1+1" прокоментував ситуацію.

Про це повідомила пресслужба каналу у відповідь на запит "Детектора медіа".

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У шоу "Новорічний квартал" гумористи розіграли номер про переселенку зі Скадовська. Вони використала в сценаріїї відверті сексизми, висміювали українську мову дівчини та спаплюжили образ жителів міста, яке нині окуповане російськими військовими.

Українці обурились і активно висловили свою позицію у соціальних мережах. На це телеканал "1+1" не реагував, допоки одне українське медіа не звернулось до них.

"Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках "Вечірнього кварталу" команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок", — заявила пресслужба "1+1".

Також вони пообіцяли видалити номер з загального випуску кварталу і опублікувати скорочене відео. Проте на момент виходу цієї статті на їхньому YouTube-каналі нічого не змінилось.

Позиція акторів студії "Квартал 95"

Пресслужба також повідомила, що думають про цю ситуацію самі кварталівці. Гумористи заявили, що поважають усіх скадовців та загалом переселенців із тимчасово окупованих територій. Своїм номером хотіли "показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно — продовжувати говорити мовою ворога".

Їхній задум очевидно провалився, адже українці зчитали абсолютно інші підтексти з цього номеру.

Раніше мер Скадовська прокоментував випуск "Новорічного кварталу".

Нагадаємо, що "Квартал 95" пожартував над Дубінським у СІЗО та згадав про напруження між Зеленським та Залужним.