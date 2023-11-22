Тина Кароль заговорила о важном в откровенном образе — украинцы недовольны

Певица Тина Кароль на своем выступлении. Фото: Instagram Тины Кароль

Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль поделилась новым видео со своего выступления. Популярная исполнительница высказалась об украинском флаге, показав себя на сцене вместе с двумя молодыми парнями в довольно откровенном наряде.

Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Выступление Тины Кароль на сцене

На официальной странице украинской артистки появилось видео, на котором она говорит важные слова. Тина сидит на стуле, а рядом с ней можно увидеть двух молодых красавцев, один из которых — молодой украинский исполнитель Никита Ломакин.

К тому же, стоит взглянуть на наряд, в котором Тина Кароль говорит слова на сцене. Так, народная артистка Украины одета в откровенное полупрозрачное платье с глубоким декольте, колготы и туфли на высоком каблуке.

"В нашей жизни и так всего достаточно, хотелось другого. Я поняла, что совсем другие смыслы, и что это о голубом — это любовь, а желтое — это жизнь", — высказалась Тина Кароль в своем видео, после чего начала петь известную украинскую песню.

Украинская певица Тина Кароль на выступлении. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на выступление Тины Кароль

Увидев эти кадры на странице украинской артистки, ее подписчики не смогли промолчать. Люди начали оставлять как позитивные комментарии, так и негативные, особенно, касательно платья, в котором Тина Кароль читала важные для украинцев слова.

Тина — настоящий патриот страны, большая благодарность ей за все ее действия. Эта война показала всех, кто стоит чего. Вот ее гитарист Антон Попов скрылся от армии и развлекается в Америке (интересно, как потом будет смотреть людям в глаза)

Ты непревзойденная, просто невероятная, очень благодарю тебя

Смотрю первые полминуты, а дальше просто мурашки по телу

Как ни крути, с какой стороны не посмотри, но платье — полный трэш. Весь образ дешевой шл*хи. Не понимаю, почему такие наряды?

А в чем она? Так одеваются женщины легкого поведения, особенно неуместна такая одежда для женщины в возрасте во время войны

Комментарии со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы Тины Кароль. Фото: скриншот из Instagram

Откровенные наряды Тины Кароль

В последнее время украинская певица активно демонстрирует свое тело во всей красе, одеваясь в откровенные наряды. Например, недавно Тина Кароль представила свою новую песню "Не святі" и клип на нее, который получился довольно эффектным.

В видеоработе известная артистка предстала в откровенном платье черного цвета, которое подчеркивало ее стройное тело. В клипе Тина показывает себя с молодыми красавцами якобы под дождем.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская певица Тина Кароль показала себя без косметики.

Ранее мы рассказывали о том, что популярная артистка Тина Кароль поделилась кадрами со съемок своего клипа.

Также мы сообщали о том, что народная артистка Украины Тина Кароль рассказала, сколько стоит ее повседневная одежда.