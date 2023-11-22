Тина Кароль заговорила о важном в откровенном образе — украинцы недовольны

Тина Кароль в пикантном платье показала себя с молодыми красавцами
Известная певица и народная артистка Украины Тина Кароль поделилась новым видео со своего выступления. Популярная исполнительница высказалась об украинском флаге, показав себя на сцене вместе с двумя молодыми парнями в довольно откровенном наряде.
Соответствующими кадрами Тина Кароль поделилась на своей странице в Instagram.
Выступление Тины Кароль на сцене
На официальной странице украинской артистки появилось видео, на котором она говорит важные слова. Тина сидит на стуле, а рядом с ней можно увидеть двух молодых красавцев, один из которых — молодой украинский исполнитель Никита Ломакин.
К тому же, стоит взглянуть на наряд, в котором Тина Кароль говорит слова на сцене. Так, народная артистка Украины одета в откровенное полупрозрачное платье с глубоким декольте, колготы и туфли на высоком каблуке.
"В нашей жизни и так всего достаточно, хотелось другого. Я поняла, что совсем другие смыслы, и что это о голубом — это любовь, а желтое — это жизнь", — высказалась Тина Кароль в своем видео, после чего начала петь известную украинскую песню.
Реакция сети на выступление Тины Кароль
Увидев эти кадры на странице украинской артистки, ее подписчики не смогли промолчать. Люди начали оставлять как позитивные комментарии, так и негативные, особенно, касательно платья, в котором Тина Кароль читала важные для украинцев слова.
- Тина — настоящий патриот страны, большая благодарность ей за все ее действия. Эта война показала всех, кто стоит чего. Вот ее гитарист Антон Попов скрылся от армии и развлекается в Америке (интересно, как потом будет смотреть людям в глаза)
- Ты непревзойденная, просто невероятная, очень благодарю тебя
- Смотрю первые полминуты, а дальше просто мурашки по телу
- Как ни крути, с какой стороны не посмотри, но платье — полный трэш. Весь образ дешевой шл*хи. Не понимаю, почему такие наряды?
- А в чем она? Так одеваются женщины легкого поведения, особенно неуместна такая одежда для женщины в возрасте во время войны
Откровенные наряды Тины Кароль
В последнее время украинская певица активно демонстрирует свое тело во всей красе, одеваясь в откровенные наряды. Например, недавно Тина Кароль представила свою новую песню "Не святі" и клип на нее, который получился довольно эффектным.
В видеоработе известная артистка предстала в откровенном платье черного цвета, которое подчеркивало ее стройное тело. В клипе Тина показывает себя с молодыми красавцами якобы под дождем.
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