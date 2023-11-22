Тіна Кароль заговорила про важливе у відвертому образі — українці незадоволені

Співачка Тіна Кароль на своєму виступі. Фото: Instagram Тіни Кароль

Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль поділилася новим відео зі свого виступу. Популярна виконавиця висловилася про український прапор, показавши себе на сцені разом з двома молодими хлопцями у досить відвертому вбранні.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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На офіційній сторінці української артистки з’явилося відео, на якому вона говорить важливі слова. Тіна сидить на стільці, а поруч із нею можна побачити двох молодих красенів, один з яких — молодий український виконавець Микита Ломакін.

До того ж, варто поглянути на вбрання, в якому Тіна Кароль говорить слова на сцені. Так, народна артистка України одягнена у відверту напівпрозору сукню з глибоким декольте, колготи і туфлі на високих підборах.

"У нашому житті і так всього досить, хотілося іншого. Я зрозуміла, що зовсім інші сенси, і що це про блакитне — то кохання, а жовте — то життя", — висловилася Тіна Кароль у своєму відео, після чого почала співати відому українську пісню.

Українська співачка Тіна Кароль на виступі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на виступ Тіни Кароль

Побачивши ці кадри на сторінці української артистки, її підписники не змогли промовчати. Люди почали залишати як позитивні коментарі, так і негативні, особливо, стосовно сукні, в якій Тіна Кароль читала важливі для українців слова.

Тіна — справжня патріотка країни, велика вдячність їй за всі її дії. Ця війна показала усіх, хто вартий чого. От її гитарист Антон Попов сховався від армії і розважається у Америці (цікаво, як потім буде дивитися людям у очі)

Ти неперевершена, просто неймовірна, дуже дякую тобі

Дивлюсь перші пів хвилини, а далі — просто мурахи по тілу

Як не крути, з якого боку не поглянь, але сукня — повний треш. Весь образ дешевої п*вії. Не розумію, чому такі вбрання?

А в чому вона? Так одягаються жінки легкої поведінки, особливо, недоречний такий одяг для жінки у віці під час війни

Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Відверті вбрання Тіни Кароль

Останнім часом українська співачка активно демонструє своє тіло у всій красі, одягаючись у відверті вбрання. Наприклад, нещодавно Тіна Кароль презентувала свою нову пісню "Не святі" і кліп на неї, який вийшов досить ефектним.

У відеороботі відома артистка постала у відвертій сукні чорного кольору, яка підкреслювала її струнке тіло. У кліпі Тіна показала себе з молодими красенями нібито під дощем.

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