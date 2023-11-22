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Тіна Кароль у пікантній сукні показала себе з молодими красенями

22 листопада 2023 13:25
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Тіна Кароль заговорила про важливе у відвертому образі — українці незадоволені
Співачка Тіна Кароль на своєму виступі. Фото: Instagram Тіни Кароль
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль поділилася новим відео зі свого виступу. Популярна виконавиця висловилася про український прапор, показавши себе на сцені разом з двома молодими хлопцями у досить відвертому вбранні.

Відповідними кадрами Тіна Кароль поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Виступ Тіни Кароль на сцені

На офіційній сторінці української артистки з’явилося відео, на якому вона говорить важливі слова. Тіна сидить на стільці, а поруч із нею можна побачити двох молодих красенів, один з яких — молодий український виконавець Микита Ломакін.

До того ж, варто поглянути на вбрання, в якому Тіна Кароль говорить слова на сцені. Так, народна артистка України одягнена у відверту напівпрозору сукню з глибоким декольте, колготи і туфлі на високих підборах. 

"У нашому житті і так всього досить, хотілося іншого. Я зрозуміла, що зовсім інші сенси, і що це про блакитне — то кохання, а жовте — то життя", — висловилася Тіна Кароль у своєму відео, після чого почала співати відому українську пісню.

Публікація зі сторінки Тіни Кароль
Українська співачка Тіна Кароль на виступі. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на виступ Тіни Кароль

Побачивши ці кадри на сторінці української артистки, її підписники не змогли промовчати. Люди почали залишати як позитивні коментарі, так і негативні, особливо, стосовно сукні, в якій Тіна Кароль читала важливі для українців слова.

  • Тіна — справжня патріотка країни, велика вдячність їй за всі її дії. Ця війна показала усіх, хто вартий чого. От її гитарист Антон Попов сховався від армії і розважається у Америці (цікаво, як потім буде дивитися людям у очі)
  • Ти неперевершена, просто неймовірна, дуже дякую тобі
  • Дивлюсь перші пів хвилини, а далі — просто мурахи по тілу
  • Як не крути, з якого боку не поглянь, але сукня — повний треш. Весь образ дешевої п*вії. Не розумію, чому такі вбрання?
  • А в чому вона? Так одягаються жінки легкої поведінки, особливо, недоречний такий одяг для жінки у віці під час війни
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль
Коментарі зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Тіни Кароль
Коментар зі сторінки Тіни Кароль. Фото: скриншот з Instagram

Відверті вбрання Тіни Кароль 

Останнім часом українська співачка активно демонструє своє тіло у всій красі, одягаючись у відверті вбрання. Наприклад, нещодавно Тіна Кароль презентувала свою нову пісню "Не святі" і кліп на неї, який вийшов досить ефектним. 

У відеороботі відома артистка постала у відвертій сукні чорного кольору, яка підкреслювала її струнке тіло. У кліпі Тіна показала себе з молодими красенями нібито під дощем. 

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Тіна Кароль показала себе без косметики. 

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Тіна Кароль поділилася кадрами зі зйомок свого кліпу. 

Також ми повідомляли про те, що народна артистка України Тіна Кароль розповіла, скільки коштує її повсякденне вбрання. 

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