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Тина Кароль очаровала новым образом в нежном платье с соблазнительным декольте

11 апреля 2024 11:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тина Кароль позировала перед камерой в платье с откровенным декольте.
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников соблазнительными фотографиями. Она подчеркнула свой пышный бюст шелковым платьем белого цвета.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Instagram.

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Популярная певица продемонстрировала на новых фотографиях свои прелести в облегающем шелковом платье.

Звезда предстала перед камерой в длинном белом платье с открытым декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройную талию и пышный бюст.

Свой образ артистка дополнила объемной укладкой с локонами и легким нюдовим макияжем с акцентом на губы.

"Магнетизм женщины в ее тайне", — лаконично дополнила фотографии певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Tina Karol (@tina_karol)

Тина Кароль очаровала новым платьем
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Тина Кароль в новом обольстительном образе
Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинцы в восторге от нового образа певицы

Увидев новые фотографии народной артистки Украины, ее поклонники решили не проходить мимо. Пользователи соцсетей сделали многие комплименты звезде.

"От Вас веет теплом, остатком и нежностью".

"Магнетизм в красоте, ваша красота это нечто неповторимое"

"Тина в любом наряде выглядит королевой".

"Волшебная, не подобрать слов, очень красивая, завораживающая".

Тина Кароль очаровала новым образом в нежном платье с соблазнительным декольте
Комментарии под публикацией Тины Кароль. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали о том, что Кароль поделилась секретами стройной фигуры без диет. Раньше мы рассказывали о том, что популярная певица снялась в откровенной фотосессии.

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