Тина Кароль позировала перед камерой в платье с откровенным декольте.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Известная украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников соблазнительными фотографиями. Она подчеркнула свой пышный бюст шелковым платьем белого цвета.

Соответствующие фотографии она опубликовала в Instagram.

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Популярная певица продемонстрировала на новых фотографиях свои прелести в облегающем шелковом платье.

Звезда предстала перед камерой в длинном белом платье с открытым декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройную талию и пышный бюст.

Свой образ артистка дополнила объемной укладкой с локонами и легким нюдовим макияжем с акцентом на губы.

"Магнетизм женщины в ее тайне", — лаконично дополнила фотографии певица.

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Украинцы в восторге от нового образа певицы

Увидев новые фотографии народной артистки Украины, ее поклонники решили не проходить мимо. Пользователи соцсетей сделали многие комплименты звезде.

"От Вас веет теплом, остатком и нежностью".

"Магнетизм в красоте, ваша красота это нечто неповторимое"

"Тина в любом наряде выглядит королевой".

"Волшебная, не подобрать слов, очень красивая, завораживающая".

Комментарии под публикацией Тины Кароль. Фото: скриншот Instagram

Напомним, мы писали о том, что Кароль поделилась секретами стройной фигуры без диет. Раньше мы рассказывали о том, что популярная певица снялась в откровенной фотосессии.