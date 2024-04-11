Тина Кароль позировала перед камерой в платье с откровенным декольте.

Тина Кароль очаровала новым образом в нежном платье с соблазнительным декольте
Известная украинская певица Тина Кароль привлекла внимание поклонников соблазнительными фотографиями. Она подчеркнула свой пышный бюст шелковым платьем белого цвета.
Соответствующие фотографии она опубликовала в Instagram.
Тина Кароль показала шикарный бюст в новом образе
Популярная певица продемонстрировала на новых фотографиях свои прелести в облегающем шелковом платье.
Звезда предстала перед камерой в длинном белом платье с открытым декольте, которое удачно подчеркнуло ее стройную талию и пышный бюст.
Свой образ артистка дополнила объемной укладкой с локонами и легким нюдовим макияжем с акцентом на губы.
"Магнетизм женщины в ее тайне", — лаконично дополнила фотографии певица.
Украинцы в восторге от нового образа певицы
Увидев новые фотографии народной артистки Украины, ее поклонники решили не проходить мимо. Пользователи соцсетей сделали многие комплименты звезде.
"От Вас веет теплом, остатком и нежностью".
"Магнетизм в красоте, ваша красота это нечто неповторимое"
"Тина в любом наряде выглядит королевой".
"Волшебная, не подобрать слов, очень красивая, завораживающая".
Напомним, мы писали о том, что Кароль поделилась секретами стройной фигуры без диет. Раньше мы рассказывали о том, что популярная певица снялась в откровенной фотосессии.
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