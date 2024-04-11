Тіна Кароль позувала перед камерою у сукні з відвертим декольте — фото

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Відома українська співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників звабливими світлинами. Вона підкреслила свій пишний бюст шовковою сукнею білого кольору.

Відповідні світлини вона опублікувала в Instagram.

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Популярна співачка продемонструвала на нових світлинах свої принади у обтислій шовковій сукні.

Зірка постала перед камерою у довгій білій сукні із відкритим декольте, яка вдало підкреслила її струнку талію та пишний бюст.

Свій образ артистка доповнила об'ємною укладкою із локонами та легким нюдовим макіяжем з акцентом на губи.

"Магнетизм жінки в її тайні", — лаконічно доповнила світлини співачка.

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українці у захваті від нового образу співачки

Побачивши нові світлини народної артистки України, її шанувальники вирішили не проходити повз. Користувачі соцмереж зробили багато компліментів зірці.

"Від Вас віє теплом, залишком і ніжністю".

"Магнетизм в красі, ваша краса це щось неповторне"

"Тіна в любому вбранні виглядає королевою".

"Чарівна, не підібрати слів, дуже гарна, захоплююча".

Коментарі під публікацією Тіни Кароль. Фото: скриншот Instagram

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