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Тіна Кароль зачарувала новим образом у ніжній сукні зі звабливим декольте

11 квітня 2024 11:58
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Тіна Кароль позувала перед камерою у сукні з відвертим декольте — фото
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників звабливими світлинами. Вона підкреслила свій пишний бюст шовковою сукнею білого кольору.

Відповідні світлини вона опублікувала в Instagram.

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Популярна співачка продемонструвала на нових світлинах свої принади у обтислій шовковій сукні.

Зірка постала перед камерою у довгій білій сукні із відкритим декольте, яка вдало підкреслила її струнку талію та пишний бюст.

Свій образ артистка доповнила об'ємною укладкою із локонами та легким нюдовим макіяжем з акцентом на губи.

"Магнетизм жінки в її тайні", — лаконічно доповнила світлини співачка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tina Karol (@tina_karol)

Тіна Кароль зачарувала новою сукнею
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Тіна Кароль у новому звабливому образі
Українська співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

Українці у захваті від нового образу співачки

Побачивши нові світлини народної артистки України, її шанувальники вирішили не проходити повз. Користувачі соцмереж зробили багато компліментів зірці.

"Від Вас віє теплом, залишком і ніжністю".

"Магнетизм в красі, ваша краса це щось неповторне"

"Тіна в любому вбранні виглядає королевою".

"Чарівна, не підібрати слів, дуже гарна, захоплююча".

Тіна Кароль зачарувала новим образом у ніжній сукні зі звабливим декольте
Коментарі під публікацією Тіни Кароль. Фото: скриншот Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що Кароль поділилася секретами стрункої фігури без дієт. Раніше ми розповідали про те, що популярна співачка знялась у відвертій фотосесії. 

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