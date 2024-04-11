Тіна Кароль позувала перед камерою у сукні з відвертим декольте — фото

Тіна Кароль зачарувала новим образом у ніжній сукні зі звабливим декольте
Відома українська співачка Тіна Кароль привернула увагу шанувальників звабливими світлинами. Вона підкреслила свій пишний бюст шовковою сукнею білого кольору.
Відповідні світлини вона опублікувала в Instagram.
Тіна Кароль показала шикарний бюст у новому образі
Популярна співачка продемонструвала на нових світлинах свої принади у обтислій шовковій сукні.
Зірка постала перед камерою у довгій білій сукні із відкритим декольте, яка вдало підкреслила її струнку талію та пишний бюст.
Свій образ артистка доповнила об'ємною укладкою із локонами та легким нюдовим макіяжем з акцентом на губи.
"Магнетизм жінки в її тайні", — лаконічно доповнила світлини співачка.
Українці у захваті від нового образу співачки
Побачивши нові світлини народної артистки України, її шанувальники вирішили не проходити повз. Користувачі соцмереж зробили багато компліментів зірці.
"Від Вас віє теплом, залишком і ніжністю".
"Магнетизм в красі, ваша краса це щось неповторне"
"Тіна в любому вбранні виглядає королевою".
"Чарівна, не підібрати слів, дуже гарна, захоплююча".
Нагадаємо, ми писали про те, що Кароль поділилася секретами стрункої фігури без дієт. Раніше ми розповідали про те, що популярна співачка знялась у відвертій фотосесії.
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