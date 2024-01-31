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Спокуслива Тіна Кароль влаштувала фотосесію у сукні на оголене тіло

31 січня 2024 13:15
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Спокуслива Тіна Кароль влаштувала фотосесію у сукні на оголене тіло
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Тіна Кароль поділилася з прихильниками світлинами з нової фотосесії. Зірка у сукні без білизни позувала на білому тлі.

Світлини опублікувала у своїх соціальних мережах.

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У кадрі Тіна позує у відвертій довгій сукні чорного кольору з пікантним декольте до пупка. Доповнила образ туфлями на підборах та пишною зачіскою.

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

 

Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/
Співачка Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol/

"Гострими іклами ранили, серце загоїло і розпустило чорні троянди, де не знайти ані зради, ані правди. Горда, для когось самозакохана, для себе збережена і незалежна є. Рядки початку історії написання пісні, яку так полюбили", — коментує світлини співачка.

Пісня "Троянди" Тіни Кароль про глибокі почуття, які віддзеркалюють соціальну драму сьогодення.

"Піснею "Троянди" я хотіла заповнити порожнечу в серцях мільйонів людей для того, щоб мовчання нарешті знайшло саундтрек і голос. Важливими стали лише ті, з ким можна помовчати, ніби бути "на одній гучності". "Троянди" — це пісня про момент, коли всередині щось ламається на дві частини: на зраду і правду, на минуле та майбутнє", — каже співачка й авторка музики Тіна Кароль.

Тіна написала смислову пісню про складні внутрішні переживання простими словами, використовуючи лише акустичну гітару, струнний оркестр і перкусію.

Нагадаємо, нова обраниця Касселя влаштувала фотосесію топлес в компанії кота.

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Тіна Кароль
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