Тоня Матвиенко прокомментировала присутствие одиозных "Кроликов" на похоронах ее мамы

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко. Фото: Facebook

Тоня Матвиенко впервые прокомментировала появление предателей Владимира Данильца и Владимира Моисеенко на похоронах ее мамы.

О своем отношении к этому рассказала в шоу "33 запитання" на YouTube-канале Люкс ФМ.

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"Я каждому была рада"

На похоронах народной артистки Украины Нины Матвиенко, которые проходили в Киеве 11 октября, впервые за долгое время на публике появились одиозные юмористы, артисты дуэта "Кролики" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко.

Тогда эта новость облетела СМИ, однако Тоня Матвиенко прокомментировала их появление только сейчас. Певица рассказала, что даже не знала о скандале вокруг этих артистов. Однако ее муж Арсен Мирзоян знал, в чем дело, поэтому был не рад появлению предателей.

"Я помню, что мой муж начал очень сильно нервничать, и я не могла понять, что происходит", — рассказала Тоня.

Однако ей в тот момент было безразлично. Позже она тоже не расстроилась из-за этого.

"Нет такого запрета в том, чтобы прийти и попрощаться с моей мамой. Я в этот момент об этом не думала. Я каждому была рада, кто ее почтил", — прокомментировала певица.

Что предшествовало

Данилец и Моисеенко внесены в базу Миротворец, ведь они не остановили концертную деятельность в РФ после 2014 года. Более того, они посещали временно оккупированный Крым и выступали на российских концертах. Юмористы высмеивали Украину, ездили по России и жаловались, что их "травят" за поддержку путинского режима.

Кроме того, за месяц до полномасштабного вторжения они были на программе Бориса Корчевникова, который, как известно, ярый сторонник преступного режима Кремля.

За последние полтора года, с начала полномасштабного российского вторжения, они и вовсе не появлялись на публике в Украине.

Известно лишь то, что они планировали дать несколько концертов за границей, однако в США и Канаде их выступления отменили из-за поддержки войны.

Напомним, на похоронах Нины Матвиенко появились персоны нон-грата в Украине.

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