Тоня Матвієнко прокоментувала присутність одіозних "Кроликів" на похороні її мами

Співачка Тоня Матвієнко. Фото: YouTube Люкс ФМ Люкс ФМ

Тоня Матвієнко вперше прокоментувала появу зрадників Володимира Данильця та Володимира Моїсеєнка на похороні її мами.

Про своє ставлення до цього розповіла у шоу "33 запитання" на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Читайте також:

"Я кожному була рада"

На похороні народної артистки України Ніни Матвієнко, який відбувався у Києві 11 жовтня, вперше за довгий час на публіці з'явилися одіозні гумористи, артисти дуету "Кролики" Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко.

Тоді ця новина облетіла ЗМІ, проте Тоня Матвієнко прокоментувала їхню появу лише зараз. Співачка розповіла, що навіть не знала про скандал навколо цих артистів. Проте її чоловік Арсен Мірзоян знав, у чому справа, тому був нерадий появі зрадників.

"Я пам'ятаю, що мій чоловік почав дуже сильно нервувати, і я не могла зрозуміти, що відбувається", — розповіла Тоня.

Проте їй у той момент було байдуже. Пізніше вона також не засмутилася через це.

"Немає такої заборони в тому, щоб прийти і попрощатися з моєю мамою. Я в цей момент про це не думала. Я кожному була рада, хто її вшанував", — прокоментувала співачка.

Що передувало

Данилець і Моїсеєнко внесені в базу "Миротворець", адже вони не зупинили концертну діяльність в РФ після 2014 року. Ба більше, вони відвідували тимчасово окупований Крим і виступали на російських концертах. Гумористи висміювали Україну, їздили по Росії і скаржилися, що їх "цькують" за підтримку путінського режиму.

Крім того, за місяць до повномасштабного вторгнення вони були на програмі Бориса Корчевникова, який, як відомо, затятий прихильник злочинного режиму Кремля.

А за останні півтора року, з початку повномасштабного російського вторгнення, вони і зовсім не з'являлися на публіці в Україні.

Відомо лише те, що вони планували дати кілька концертів за кордоном, проте в США і Канаді їхні виступи скасували через підтримку війни.

Нагадаємо, на похороні Ніни Матвієнко з'явилися персони нон ґрата в Україні.

Також ми писали, що Тоня Матвієнко прокоментувала свій стан після смерті мами.