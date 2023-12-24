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Тоня Матвієнко прокоментувала свій стан після смерті мами

24 грудня 2023 22:02
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Тоня Матвієнко прокоментувала свій стан після смерті мами
Співачка Тоня Матвієнко. Скриншот: YouTube/luxfm
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Два з половиною місяці тому померла співачка Ніна Матвієнко. Вона не дожила до свого 76-річчя лише два дні. Тривалий час її єдина донька Тоня Матвієнко мовчала, а згодом дала велике інтерв’ю для одного з  глянців. Зараз же 42-річна артистка на камеру поділилась тим, який у неї стан після смерті рідної людини.

Відповідне відео з'явилось на YouTube-каналі "Люкс ФМ".

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За словами співачки, смерть мами не тільки її зламала, але й обнулила. Так, зокрема, Тоня схудла на 10 кг. Але про це вона говорить позитивно. 

"Я дуже стала гарною, подобаюсь собі. Класно себе відчуваю, обличчя красивим стало. Арсену (чоловік співачки, Арсен Мірзоян. Ред.) подобаюсь, каже: "Боже, клас, така сама, як колись була", — зізналась Тоня. 

Але до кінця, запевняє Матвієнко, вона ще не відійшла. Підтримувати емоційний стан допомагає активність: робота, зйомки. 

"Перемикаюсь, ходжу в університет викладати, співаю. Будь-що, аби тільки вдома не сидіти. Побут мене ламає", — розповіла Матвієнко.

На запитання, чи ходила вона до психолога, Тоня відповіла "Ні". Але пожартувала, що їй просто шкода на подібних спеціалістів грошей. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як  Тоня Матвієнко відверто розповіла про хворобу мами. Також ми розповідали, що зять покійної Ніни Матвієнко Арсен Мірзоян згадав роботу у РФ.

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