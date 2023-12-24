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Тоня Матвиенко прокомментировала свое состояние после смерти мамы

24 декабря 2023 22:02
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Стас Кожушко
Редактор
Тоня Матвиенко прокомментировала свое состояние после смерти мамы
Певица Тоня Матвиенко. Скриншот: YouTube/luxfm
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Два с половиной месяца назад умерла певица Нина Матвиенко. Она не дожила до своего 76-летия всего два дня. Долгое время ее единственная дочь Тоня Матвиенко молчала, а впоследствии дала большое интервью для одного из глянцев. Сейчас 42-летняя артистка на камеру поделилась тем, какое у нее состояние после смерти родного человека.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Люкс ФМ".

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По словам певицы, смерть мамы не только ее сломала, но и обнулила. Так, в частности, Тоня похудела на 10 кг. Но об этом она говорит положительно.

"Я очень стала красивой, нравлюсь себе. Классно себя чувствую, лицо красивым стало. Арсену (муж певицы, Арсен Мирзоян. — Ред.) нравлюсь, говорит: "Боже, класс, такая же, как когда-то была", призналась Тоня.

Но до конца, уверяет Матвиенко, она еще не отошла. Поддерживать эмоциональное состояние помогает активность: работа, съемки.

"Переключаюсь, хожу в университет преподавать, пою. Что угодно, чтобы только дома не сидеть. Быт меня ломает", — рассказала Матвиенко.

На вопрос, ходила ли она к психологу, Тоня ответила "Нет". Но пошутила, что ей просто жалко на подобных специалистов денег.

Напомним, ранее мы писали, как Тоня Матвиенко откровенно рассказала о болезни мамы. Также мы рассказывали, что зять усопшей Нины Матвиенко Арсен Мирзоян вспомнил работу в РФ.

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