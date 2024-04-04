Почему фанаты захехтали фильм "Проклятая дева" из Сидни Свини — причины

Актриса Сидни Свини в фильме ужасов "Проклятая дева". Фото: стоп-кадр трейлера

Звезда романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" Сидни Свини сыграла главную роль в новом фильме. Однако ужастик "Проклятая дева" вызвал отвращение у фанатов актрисы.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Почему фильм "Проклятая дева" провалился

Американский психологический триллер "Проклятая дева" взбудоражил сеть. Фанаты фильмов ужасов после просмотра назвали эту картину одной из самых отвратительных, которые они когда-то видели.

По их мнению, фильм бессмыслен. При просмотре нет чувства страха, а только начинает появляться тошнота.

"Буквально меня вырвало в кинотеатре, когда я смотрел "Проклятая дева". Больше никогда не буду смотреть этот фильм".

"Во время финальной сцены, я почти уверен, что девушка на переднем ряду выблевала".

"Если вы даже немного брезгливы, я вообще не рекомендую этот фильм".

Literally just nearly threw up in the cinema watching Immaculate. — Kyber DNB (@clodedwes) March 27, 2024

Единственное, что хоть чуть-чуть спасло фильм — это главная актриса Сидни Свини. Благодаря ее профессиональной работе и экшн-сцене с кровавой ванной фильм все же стал финансово успешным.

Он уже собрал 13 миллионов долларов в США, а на популярном форуме кинокритиков Rotten Tomatoes набрал рейтинг в 6,4/10 баллов. Однако и там немало негативных отзывов.

"По-настоящему харизматичный актер может превзойти даже самый бессмысленный жанр, и это то, что Свини удалось сыграть невинную Сесилию".

"Сидни Свини заслуживает какой-то награды за свою игру в последней сцене".

"Тупой, проходной, однозначно нестрашный фильм. Кроме того, что у него нет никаких страхов, самая большая загвоздка заключается в том, что он заканчивается в том месте, где начинает становиться интересно".

Комментарии на сайте Rotten Tomatoes. Фото: скриншот

О чем фильм "Проклятая дева"

Фильм рассказывает историю американской монахини, отправившейся в монастырь в отдаленный уголок Италии. Уже по прибытии героиня узнает, что беременна. Тогда ее пребывание среди верующих превращается в постоянную опасность и поиск способа выжить.

Напомним, актриса Сидни Свини появилась на премьере "Проклятой девы" в изысканном корсете из рук и цветов. Также она шокировала "голым" нарядом на красной дорожке.