Почему фанаты захехтали фильм "Проклятая дева" из Сидни Свини — причины

Тотальный провал — фанаты захейтили новый фильм "Проклятая дева" с Сидни Свини
Звезда романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" Сидни Свини сыграла главную роль в новом фильме. Однако ужастик "Проклятая дева" вызвал отвращение у фанатов актрисы.
Об этом пишет Daily Mail.
Почему фильм "Проклятая дева" провалился
Американский психологический триллер "Проклятая дева" взбудоражил сеть. Фанаты фильмов ужасов после просмотра назвали эту картину одной из самых отвратительных, которые они когда-то видели.
По их мнению, фильм бессмыслен. При просмотре нет чувства страха, а только начинает появляться тошнота.
"Буквально меня вырвало в кинотеатре, когда я смотрел "Проклятая дева". Больше никогда не буду смотреть этот фильм".
"Во время финальной сцены, я почти уверен, что девушка на переднем ряду выблевала".
"Если вы даже немного брезгливы, я вообще не рекомендую этот фильм".
Literally just nearly threw up in the cinema watching Immaculate.— Kyber DNB (@clodedwes) March 27, 2024
Единственное, что хоть чуть-чуть спасло фильм — это главная актриса Сидни Свини. Благодаря ее профессиональной работе и экшн-сцене с кровавой ванной фильм все же стал финансово успешным.
Он уже собрал 13 миллионов долларов в США, а на популярном форуме кинокритиков Rotten Tomatoes набрал рейтинг в 6,4/10 баллов. Однако и там немало негативных отзывов.
"По-настоящему харизматичный актер может превзойти даже самый бессмысленный жанр, и это то, что Свини удалось сыграть невинную Сесилию".
"Сидни Свини заслуживает какой-то награды за свою игру в последней сцене".
"Тупой, проходной, однозначно нестрашный фильм. Кроме того, что у него нет никаких страхов, самая большая загвоздка заключается в том, что он заканчивается в том месте, где начинает становиться интересно".
О чем фильм "Проклятая дева"
Фильм рассказывает историю американской монахини, отправившейся в монастырь в отдаленный уголок Италии. Уже по прибытии героиня узнает, что беременна. Тогда ее пребывание среди верующих превращается в постоянную опасность и поиск способа выжить.
Напомним, актриса Сидни Свини появилась на премьере "Проклятой девы" в изысканном корсете из рук и цветов. Также она шокировала "голым" нарядом на красной дорожке.
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