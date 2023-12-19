Зірка "Ейфорії" шокувала найвідвертішим вбранням на прем'єрі фільму в Австралії

Акторка Сідні Свіні в серіалі "Ейфорія". Фото: стопкадр з фільму.

Акторка Сідні Свіні, відома своєю роллю спокусниці з серіалу "Ейфорія", вразила новим відвертим образом. Дівчина вдягла прозору сукню на прем'єру фільму "Будь-хто, окрім тебе".

Про це пише People.

Читайте також:

Сідні Свіні майже повністю оголилась на червоному хіднику

Акторка Сідні Свіні побувала на показі романтичного та комедійного фільму "Будь-хто, окрім тебе" у Сіднеї, Австралії. У цьому фільмі вона зіграла головну роль.

26-річна зірка шокувала публіку своїм спокусливим образом. Вона вдягла сукню від Givenchy весняно-літньої колекції 2024 року, яку створив дизайнер Метью Вільямс.

Сідні Свіні на прем'єрі фільму "Будь-хто, окрім тебе".Фото: BRENDON THORNE

Ніжно-кремова сукня має глибокий виріз спереду та відкриває огляд на декольте та ноги акторки. Прозорість тканини додала спокусливості образу.

Сідні Свіні поєднала сукню з босоніжками на платформі від Jimmy Choo та кришталевими сережками Givenchy 4G.

Макіяж зірка обрала більш стриманий, ніж одяг. Сідні надала перевагу нюду та рожевим відтінкам цього вечора.

Очевидно, що акторка вдягла на прем'єру фільму спокусливий образ, бо і в самій стрічці постає в такому амплуа.

Сідні Свіні на прем'єрі фільму "Будь-хто, окрім тебе". Фото: DON ARNOLD

Сідні зіграла головну красуню у фільмі "Будь-хто, окрім тебе"

У новому фільмі "Будь-хто, окрім тебе" героїня Сідні Свіні разом із старим другом по коледжу вигадує гру, під час якої пара закохується. Цей фільм про двох людей, які ненавидять одне одного, а Сідні грає дівчину, який є справжнім кошмаром.

"Коли закляті вороги коледжу возз’єднуються через роки після закінчення школи для весілля, вони прикидаються парою з власних особистих причин. Але, прикидаючись, вони насправді закохуються", — так описали фільм творці.

Режисером фільму став Вілл Глюк, який раніше не знімав романтичні комедії. Це буде дебют у цьому жанрі, адже минулими його проєктами були фільми "Друзі з перевагами" з Джастіном Тімберлейком і Мілою Куніс у головних ролях і "Легко" з Еммою Стоун і Пенном Беджлі в головних ролях.

Сідні Свіні у фільмі "Будь-хто, окрім тебе". Фото: стопкадр тизеру

Нагадаємо, що Сідні Свіні згадала, як на зйомках її покусав павук.

Раніше ми писали, що Джеймі Дорнан занедужав через поцілунок з конем.