Чому фанати захейтили фільм "Проклята діва" з Сідні Свіні — причини

Акторка Сідні Свіні в фільмі жахів "Проклята діва". Фото: стоп-кадр трейлеру

Зірка романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" Сідні Свіні зіграла головну роль у новому фільмі. Однак жахастик "Проклята діва" викликав огиду у фанатів акторки.

Про це пише Daily Mail.

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Американський психологічний трилер "Проклята діва" розбурхав мережу. Фанати фільмів жахів після перегляду назвали цю картину однією з найогидніших, які вони колись бачили.

На їхню думку, фільм безглуздий. Під час перегляду немає страху, а лише починає з'являтись нудота.

"Буквально мене вирвало в кінотеатрі, коли я дивився "Проклята діва". Більше ніколи не дивитимусь цей фільм".

"Під час фінальної сцени, я майже впевнений, що дівчина на передньому ряді виблювала".

"Якщо ви навіть трохи гидливі, я взагалі не рекомендую цей фільм".

Literally just nearly threw up in the cinema watching Immaculate.. never again am I watching that film lmao — Kyber DNB (@clodedwes) March 27, 2024

Єдине, що хоча б трохи врятувало фільм — це головна акторка Сідні Свіні. Завдяки її професійній роботі і екшн-сцені із "кривавою ванною" фільм все ж таки став фінансово успішним.

Він вже зібрав 13 мільйонів доларів у США, а на популярному форуму кінокритиків Rotten Tomatoes набрав рейтинг у 6,4/10 балів. Однак і там чимало негативних відгуків.

"По-справжньому харизматичний актор може перевершити навіть найбезглуздіший жанр, і це те, що Свіні вдалося грати невинну Сесілію, яка швидко вчиться".

"Сідні Свіні заслуговує на якусь нагороду за свою гру в останній сцені".

"Тупий, прохідний, однозначно нестрашний фільм. Окрім того, що він не має жодних страхів, найбільша заковика полягає в тому, що він закінчується в тому місці, де починає ставати цікаво".

Коментарі на сайті Rotten Tomatoes. Фото: скриншот

Про що фільм "Проклята діва"

Фільм розповідає історію американської монахині, яка відправилася в монастир у віддалений куточок Італії. Вже після прибуття героїня дізнається, що вагітна. Тоді її перебування серед вірян перетворюється на постійну небезпеку та пошук способу вижити.

Нагадаємо, акторка Сідні Свіні з'явилась на прем'єрі "Проклятої діви" у вишуканому корсеті з рук і квітів. Також вона шокувала "голим" вбранням на червоній дорожці.