Монро зарабатывает себе на жизнь YouTube-каналом

Украинская травести-дива Монро. Фото: instagram.com/monritta/

Известная украинская блогер травести-дива Монро рассказала о своих заработках во время полномасштабной войны. Звезда признала, что сейчас ей труднее зарабатывать на жизнь, потому что спрос на концерты и вечеринки в Украине упал.

Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

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Украинцы идут к Монро за радостью, советами и поддержкой

Травести-дива признается, что ее единственным источником дохода во время войны стал YouTube-канал, который она ведет уже более восьми лет. Она рассказала, что доходы поначалу были мизерными, около 50 долларов. Теперь прибыль от блога уже закрывает её базовые потребности.

"На 100 долларов вышла, наверное, года через четыре. Это рассказываю для того, чтобы объяснить, что сразу столько, как кто-то мечтает, не заработаешь. А сейчас мне хватает заработка в интернете на коммуналку, на моих кошек, на себя и какие-то маленькие радости. Это небольшой доход, но все относительно – мне достаточно", — поделилась она.

Звезда делится в блоге своей жизнью. Поклонникам отзываются её мысли и трансформации. Монро удается набрать большое количество просмотров даже без сплетен о знаменитостях.

Травести-дива рассказывает, что относится к своему блогу как к работе и пытается чаще публиковать видео, ведь без регулярного контента, алгоритмы YouTube буквально "выталкивают" её канал из рекомендаций.

"Фактически – это ежедневная полноценная работа. Вроде бы выглядит все очень весело, и, в принципе, я к этому так и отношусь, но это работа, в которой не достаточно добросовестно работать, нужно еще соблюдать определенные правила", — добавляет звезда.

Монро рассказывает, что больше всего её аудиторию интересуют цены на продукты и такие видео набирают не менее 50 тысяч просмотров. Также люди любят смотреть макияжи и обзоры косметических средств от Монро. Звезда добавляет, что развлечения для украинцев сейчас не актуальны и такие видео не набирают просмотров.

Она считает, что люди приходят на её YouTube-канал за радостью, советами и поддержкой.

Звезда рассказала, что в Украине тысяча просмотров – это 1-2 доллара, поэтому за популярные видео звезда в среднем получает 50 – 60 долларов. Монро добавила, что заработки от YouTube-канала зависят от экономической ситуации в стране, в частности, во Франции за тысячу просмотров можно получить 5 евро.

Напомним, ранее мы писали, что Монро ходила в ТЦК и даже прошла военно-врачебную комиссию. А еще она эксклюзивно комментировала украинизацию шоу-бизнеса.