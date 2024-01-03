Не приймала цю війну — Монро зізналася, що думала про еміграцію

Блогерка Монро. Фото: instagram.com/monritta/

Після ракетної атаки росіян 2 січня чимало українців поділилася емоційними дописами у соціальній мережі. Блогерка Монро розповіла про власні переживання та зробила кілька зізнань.

Відповідний допис вона опублікувала у соціальній мережі.

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За словами зірки, тривалий час їй важко було прийняти трагічні події, які відбувались у її країні. Але все змінилося.

Блогерка Монро. Фото: instagram.com/monritta/

"Досить довгий час я не приймала цю війну, як і війну, яка почалася у 2014 році. Я озвучувала правильні думки, писала надихаючи та патріотичні пости, вихваляла військових та волонтерів, але в душі не розуміла, чому це моя війна? З урахуванням того, що все моє свідоме життя було під прицілом агресивного суспільства, булінгу, травлі та зневаги, і тільки останні п'ять-сім років ситуація поступово почала змінюватися, війна була мені трохи незрозумілою", — ділиться Монро.

Але адаптація до нових реалій відбулася швидко. Адже зірка мала чимали досвід захисту.

"Я декілька разів за своє життя думала про еміграцію. Але кожен раз я питала себе "а дійсно я того хочу? Чому я повинна їхати кудись, якщо я хочу жити тут, де мені все знайомо, де я досягла майже неможливого, де я бачу і відчуваю зміни, де мої близькі, друзі і досить велика органічна аудиторія, яку я плекала роками!". І з початку війни, моя віра в українців тільки підкріплювалася. Між нами, я була трохи в шоці, як в надскладні часи, ми вміємо єднатися!", — говорить Монро.

У соціальних мережах, ділиться блогерка, всі в єдиному пориві намагаються бути корисними, і це настільки було потужно, злагоджено і душевно, що вона вперше захопилася українцями.

"Майже Два роки після початку повномасштабної! Так, є жертви. Великі. Серед військових та цивільних, але це війна. Так, були надії, але ніхто не давав гарантії. Так, є проблеми в керівництві держави, міст, регіонів, але є досягнення і їх більше", — переконана знаменитість.

Монро подякувала українським військовим, адже, за її словами, ще рік тому ми б сиділи в темряві, без зв'язку і тепла.

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