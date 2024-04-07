Монро заробляє собі на життя YouTube-каналом

Українська травесті-діва Монро. Фото: instagram.com/monritta/

Відома українська блогерка травесті-діва Монро розповіла про свої заробітки під час повномасштабної війни. Зірка визнала, що нині їй важче заробляти на життя, адже попит на концерти та вечірки в Україні впав.

Про це вона розповіла в інтерв’ю OBOZ.UA.

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Травесті-діва зізнається, що її єдиним джерелом доходом під час війни став YouTube-канал, який вона веде вже більше восьми років. Вона розповіла, що доходи спочатку були мізерними, близько 50 доларів. Зараз дохід від блогу вже закриває її базові потреби.

"На 100 доларів вийшла, мабуть, років через чотири. Це розповідаю для того, щоб пояснити, що одразу стільки, як хтось мріє, не заробиш. А нині мені вистачає заробітку в інтернеті на комуналку, на моїх кицьок, на себе і на якісь маленькі радощі. Це невеликий дохід, але все відносно – мені достатньо", — поділилась вона.

Зірка ділиться у блозі своїм життям. Шанувальникам відгукуються її думки та трансформації. Монро вдається набрати велику кількість переглядів навіть без пліток про знаменитостей.

Травесті-діва розповідає, що ставиться до свого блогу як до роботи та намагається частіше публікувати відео, адже без регулярного контенту, алгоритми YouTube буквально "виштовхують" її канал із рекомендацій.

"Фактично – це щоденна повноцінна робота. Начебто виглядає все дуже весело, і, в принципі, я до цього так і ставлюся, але це робота, в якій не буде достатньо сумлінно працювати, треба ще дотримуватися певних правил", — додає зірка.

Монро розповідає, що найбільше її аудиторію цікавлять ціни на продукти та такі відео набирають не менше 50 тисяч переглядів. Також люди полюбляють дивитися макіяжі та огляди косметичних засобів від Монро. Зірка додає про те, що розваги для українців зараз не на часі і такі відео не набирають переглядів.

Вона вважає, що люди приходять на її YouTube-канал за радістю, порадами та підтримкою.

Зірка розповіла, що в Україні тисяча переглядів – це 1-2 долари, тож за популярні відео зірка у середньому отримує 50 – 60 доларів. Монро додала, що заробітки від YouTube-каналу залежать від економічної ситуації в країні, зокрема, у Франції за тисячу переглядів можна отримати 5 євро.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Монро ходила у ТЦК і навіть пройшла військово-лікарську комісію. А ще вона ексклюзивно коментувала українізацію шоубізнесу.