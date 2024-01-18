Трек от Jerry Heil и alyona alyona попал в европейские музыкальные чарты

Певицы Jerry Heil и alyona alyona. Фото: Instagram/thejerryheil

Композиция Teresa & Maria певиц Jerry Heil и alyona alyona является одним из фаворитов Нацотбора на песенный конкурс "Евровидение-2024", который пройдет в мае этого года в шведском Мальме. Трек имеет не только успехи в YouTube, но и на других платформах.

Об этом в своих соцсетях сообщили Jerry Heil и alyona alyona.

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Композиция от Jerry Heil и alyona alyona уверенно держит первую строчку в разделе "Музыка" на YouTube. Также песня в трендах видеохостинга в целом, и суммарно имеет уже более 1,7 млн прослушиваний меньше чем за неделю.

Успех у Teresa&Maria и на других стриминговых платформах. Первое место в песне и в iTunes, Spotify, Apple Music и Deezer. Композиция, которую украинцы услышат вживую уже 3 февраля во время прямого эфира финала Нацотбора, попала даже в музыкальные чарты Финляндии, Чехии и Польши.

Apple Music (Польша): #25;

iTunes (Финляндия): #66

Shazam (Польша): #138

Shazam (Чехия): #190.

"Трек Teresa & Maria продолжает покорять чарты не только в Украине, но и в мире. Спасибо вам", — лаконично прокомментировали успех Jerry Heil и alyona alyona.

Напомним, ранее мы писали, как в мире реагируют на песню alyona alyona и Jerry Heil для "Евровидения". Также мы рассказывали, что Джамала прокомментировала голосование за судей Нацотбора в приложении "Дія".