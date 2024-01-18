Джамала прокоментувала голосування за суддів Нацвідбору в додатку "Дія"

Співачка Джамала. Фото: Instagram/jamalajaaa

В мобільному додатку "Дія" продовжується голосування за склад зіркового журі Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024". Місце в журі собі практично гарантувала співачка Джамала. Переможниця "Євробачення-2024" прокоментувала опитування.

Відповідна публікація з’явилась в її соцмережах.

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Співачка зазначила, що для неї бути одним з членів журі у Нацвідборі — завжди відповідально. Джамала рада, що другий рік поспіль українці мають можливість обирати журі в мобільному додатку "Дія".

Для співачки, Нацвідбір — це стрес і хвилювання. Бо серед учасників є колеги, з якими Джамала виступає на одних майданчиках. А з деякими, вона в добрих стосунках. Втім, артистка зауважила — країна обирає саме пісню, а не виконавця.

"Так відчувала, коли обирала пісню Go_A — "Шум", і зараз цей гурт одна з візитівок України у світі. Вони представляють українську музику на різних світових майданчиках. Так само і Stefania від Kalush Orchestra, яка принесла нам стільки радості у вигляді "Євробачення-2022". TVORCHI, які вразили своїм стилем та звучанням, і так далі", — зауважила Джамала.

За словами співачки, вона завжди вболіває за якісну українську музику, і Нацвідбір сприймає як класний концерт. Джамалі дуже хотілось би, щоб від нашої країни був гідний представник на "Євробачення-2024".

Також співачка подякувала всім, хто голосує за неї в "Дії" (обрати свого фаворита можна до 10:00 22 січня). В опитуванні вже взяли участь 590 тисяч українців. Джамала на другому місці. Перше впевнено займає Андрій Данилко (257 тисяч голосів, 43,6%). Третя сходинка у фронтмена гурту "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ", Сергія Танчинця (74,5 тисяч голосів, 12,6%).

Результати Джамали станом на вечір 18.01.2023. Скриншоти: "Дія"

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала показала дев’ять блискучих образів з Нацвідбору на "Євробачення". Також ми розповідали, що alyona alyona оригінально відповіла людям за хейт нової пісні.